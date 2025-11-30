Sheinbaum Pardo celebra respaldo de AMLO en redes: “Somos un solo movimiento”

Domingo, noviembre 30, 2025
Claudia Sheinbaum Pardo se dijo “muy contenta” por el apoyo y respaldo de su antecesor Andrés Manuel López Obrador
La Redacción

Emir Olivares Alonso, enviado

Cuernavaca, Morelos.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se dijo “muy contenta” por el apoyo y respaldo que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, le expresó hoy al presentar en un video su nuevo libro “Grandeza”.

Entrevistada a su llegada al acto donde encabezará la reapertura del Hospital General del ISSSTE en esta ciudad, la mandataria se refirió a la reaparición del ex presidente.

Destacó que el propio López Obrador remarcó bajo qué condiciones aparecería en la vida pública y política —para defender a la democracia, a la presidenta y a la soberanía—, por lo que descartó que pueda acudir a la concentración por los siete años de gobiernos de transformación que se celebrará el próximo sábado 6 de diciembre en el Zócalo capitalino.

—¿Reapareció el ex presidente López Obrador? —se le comentó.

—Muy contenta, todo el pueblo de México contento… Ya dijo él bajo qué condiciones saldría —reviró.

Cuando se le preguntó si veía riesgo de que alguna de las tres razones por las que el ex mandatario afirmó retornaría a la vida pública pudiera ser posible, la jefa del Ejecutivo sólo comentó: “¡Somos fuertes!”.

Al respecto del apoyo que le brindó, al afirmar que no “se le debe hacer sombra” y que se debe “apoyar” a la presidenta, Sheinbaum Pardo respondió: Muy contenta, muy contenta. Somos un solo movimiento, con mucha unidad”.

Y agregó: “Queremos mucho al presidente López Obrador, lo queremos mucho porque es un gran presidente. A nosotros ahora nos toca conducir los destinos de la nación con orgullo de pertenecer a este gran movimiento y además orgullosos de nuestro pueblo”.

La mandataria confió en que el libro de López Obrador sea “muy importante para el país, habla de la grandeza cultural de México y de los pueblos originarios, ya lo escuchamos, es nuestro pensamiento, el humanismo mexicano. Eso fortalece a México, fortalece al movimiento que representamos, mucho orgullo”.

En torno a las cinco ocasiones que López Obrador dijo que ha viajado a la Ciudad de México en este más de un año de haber dejado la presidencia, la jefa del Ejecutivo sostuvo que no lo ha visto y que sólo sabe de él por sus familiares. “Por su esposa, que me manda recadito. La queremos mucho a Beatriz (Gutiérrez)”.

