Sheinbaum no acudirá a reunión urgente de la Celac

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no acudirá a la reunión urgente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) convocada el domingo por la presidencia pro témpore del organismo, que está a cargo de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

Asimismo, remarcó que su gobierno no ha cedido soberanía con la nueva administración de Donald Trump en Estados Unidos.

A pregunta en la mañanera de este martes sobre si asistirá a la reunión de la Celac, la jefa del Ejecutivo descartó atender la convocatoria y señaló que probablemente quien represente a México en ese encuentro será el canciller Juan Ramón de la Fuente.

“Se está revisando, hoy me voy a reunir con el canciller, al rato me va a explicar las reuniones de ayer sobre el encuentro (de Celac). No asistiría personalmente, vamos a ver si el Canciller. Pero siempre nuestra solidaridad y coordinación también con todos los gobiernos de América Latina”, sostuvo la mandataria.

Ante las voces que se han alzado en la oposición en el sentido que se ha cedido a las políticas antimigratorias de Trump, la presidenta replicó citando de nuevo el libro del ex candidato presidencial del PRI a la Presidencia en 2000, Francisco Labastida Ochoa, “La duda sistemática”, donde el priísta reveló que el ex presidente Ernesto Zedillo acordó con Estados Unidos la alternancia en el poder a fin de que llegara el PAN. Postura que también hace casi diez años argumentó el priístas Roberto Madrazo.

“El queremos poner que nosotros somos los que estamos teniendo un trato no soberano, pues es falso, ahí está quiénes son los que decidieron la intervención”, dijo en alusión a los opositores.

Apuntó que por una posición humanitaria, México podrá recibir a migrantes de otras nacionalidades deportados por Estados Unidos.

A la par, remarcó que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados —donde se solicita el asilo en México— sigue operando con normalidad, y si se requiere de un programa para ampliar su labor ante un posible aumento de las solicitudes, se tendrá que analizar.

