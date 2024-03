Sheinbaum: es mi obligación llevar al país por una senda de paz y libertades

En el arranque de su campaña por la Presidencia, Claudia Sheinbaum aseguró que el 2 de junio triunfará el movimiento de la Cuarta Transformación y ofreció cuidar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, un hombre que cambió para bien la historia del país, nos enseñó a no caernos ni arrodillarnos frente al poder del dinero y a confiar en el pueblo y su dignidad. Anticipó que el cierre de su gobierno será espectacular.

Ante decenas de miles de simpatizantes y militantes de Morena, PT y PVEM que colmaron el Zócalo de la Ciudad de México, destacó que el Presidente también les enseñó que “cuando hay revolución de las conciencias y un pueblo se empodera… no hay nada que lo detenga; por eso volveremos a hacer historia”.

Sheinbaum, quien antes se reunió con los abanderados de la coalición a legisladores, manifestó que tiene claro que es parte de un movimiento social que viene de lejos: “somos la única opción que representa el bienestar y el progreso con justicia. Tengo claro que el poder es honestidad y humildad, que nuestro pensamiento es el humanismo mexicano”.

Tengo claro, añadió, “que mi obligación es llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades y la justicia. El segundo piso de la transformación lo vamos a construir juntos”.

En un discurso de casi hora y media que encendió el ánimo de los asistentes en cada mención de López Obrador, Sheinbaum pidió organizarse para ganar juntos la elección del 2 de junio y lograr el plan C, que es tener mayoría calificada en el Congreso. “¡Vamos, pueblo! Es la hora de seguir conquistando la esperanza y el porvenir. Vengo a decirles que protesto no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México ni la dignidad de la República”.

Subrayó que en el bicentenario del primer presidente del país, Guadalupe Victoria, “nos corresponderá ser la primera mujer que gobierne México. Tengo claro que no llego yo, llegamos todas con nuestros ancestros e hijas, y me corresponderá luchar también por las mujeres de México”.

Acompañada por su equipo de campaña, entre ellos las corcholatas Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, así como los aspirantes al Senado: Ernestina Godoy y Omar García Harfuch, y a las gubernaturas de Veracruz, Rocío Nahle, y de Guanajuato, Alma Alcaraz, Sheinbaum se comprometió a seguir haciendo política con amor, no con odio.

“No los traicionaré; estaré a la altura de las circunstancias y vamos a seguir haciendo de México el mejor país del mundo”. Expuso que la transformación pacífica y democrática alcanzada en 2018 fue una verdadera hazaña. Un cambio verdadero sustentado en principios de honestidad y amor al pueblo y a la patria; “contrario a lo que piensan muchos, se logró con diálogo, debate profundo de las ideas, proyectos y la participación de todos los sectores”. Gracias a eso, añadió, “desde diciembre de ese año empezó el renacimiento de México, esta hazaña muestra que somos un gran país y, sobre todo, tenemos un pueblo extraordinario”.

Agradeció la participación de los miles de asistentes que desde temprano arribaron al Zócalo capitalino de diferentes estados, y que también colmaron calles aledañas, como Madero, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, Donceles, Tacuba y 20 de Noviembre, para sumarse a lo que denominó fiesta por la democracia. En varias de esas vialidades hubo pantallas gigantes para que la gente siguiera el discurso de la candidata.

Ella insistió en que el 2 de junio “sólo habrá dos caminos a tomar: uno que siga la corrup… que siga la transformación; el otro, que regrese la corrupción”, y lo que se oye en todo el país es que continúe la 4T”. En estos seis años mucho ha cambiado, destacó. Además de mencionar los programas de Bienestar y la construcción de trenes, aeropuertos, refinerías, carreteras y presas, así como el incremento al salario mínimo, entre otros, subrayó que cambió la forma de gobernar.

“Quedaron atrás el modelo neoliberal y la corrupción que lo acompañó por 36 años y surgió el humanismo mexicano. Un modelo propio que no hay en ningún lugar del mundo. Surgió de los mejores capítulos de nuestra historia y de un gobierno honesto y austero, y desde aquí que nos oiga bien el Presidente: ¡es un honor estar con Obrador!, coreó la multitud en repetidas ocasiones”.

Sheinbaum dijo que con el humanismo mexicano se cayeron muchos mitos y engaños del pasado y se demostró que cuando hay honestidad alcanza para dar recursos al pueblo. Hoy México tiene crecimiento, aumento del empleo formal, un peso fuerte y disminución de la pobreza y las desigualdades.

Casi a la mitad de su discurso, grupos de personas sufrieron estragos por el calor. Sobre 5 de Mayo, un adulto mayor se desmayó, algunos asistentes empezaron a replegarse y otros más se retiraron incluso de la plancha del Zócalo.

Saldo blanco

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que la concentración en el Zócalo capitalino concluyó con saldo blanco y una asistencia de 350 mil personas.