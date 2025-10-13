Lunes, octubre 13, 2025
NoticiasEstado

Sheinbaum encara a edil de Huauchinango: “Le creo más al pueblo”, ante reclamos por falta de apoyo

La presidenta escuchó directamente las demandas de la ciudadanía sobre la insuficiencia de ayuda

La presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Huauchinango, donde escuchó las demandas de damnificados por deslavLa presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Huauchinango, donde escuchó las demandas de damnificados por deslaveses
La presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Huauchinango, donde escuchó las demandas de damnificados por deslaves.
Yadira Llaven Anzures

La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Sierra Norte de Puebla se tornó tensa en Huauchinango, donde encaró al alcalde Rogelio López Angulo por los reclamos de damnificados que denunciaban la falta de apoyo municipal.

Ante la controversia, la mandataria federal fue categórica: “Le creo más al pueblo”.

Rogelio López Angulo es por tercer periodo presidente municipal de Huauchinango; primero por el PRI y ahora bajo las siglas de Morena consiguió la reelección.

Durante su recorrido por el municipio afectado por deslaves e inundaciones, la jefa del Ejecutivo Federal escuchó directamente las demandas de la ciudadanía sobre la insuficiencia de ayuda.

La confrontación se dio cuando el alcalde López Angulo intentó defender la gestión municipal de la crisis; sin embargo, la presidenta asumió una posición de respaldo a los afectados e hizo un llamado al compromiso de las autoridades locales con la emergencia.

Usted me dice que sí trabaja, pero la gente me dice que no, y la verdad prefiero creerle a la gente”, reprendió al presidente municipal.

Un grupo de mujeres pidió apoyo a la presidenta de la República para que llegue la ayuda a la colonia Chapultepec, en la zona de la Capilla, donde incluso hay personas de la tercera edad que se encuentran incomunicadas.

“Ya se está trabajando allá”, atajó el alcalde, pero sus declaraciones fueron refutadas por los lugareños, quienes “de frente y derecho” pidieron ayuda a Sheinbaum Pardo por la falta de patrullaje para garantizar la seguridad, evitar robos y la rapiña.

Públicamente, la presidenta pidió a Rogelio López Angulo que le dijera con exactitud, cuántas personas están sin atención para enviar la ayuda.

“Es importante que usted me diga cuánta gente tiene ahí trabajando”, increpó la mandataria federal a López Angulo, notoriamente molesta.

Finalmente, Claudia Sheinbaum decidió ignorar al edil y escuchar de primera mano a los lugareños, quienes reclamaron mayor seguridad, ante el abandono que se encuentran por parte de las autoridades municipales.

Temas

Más noticias

Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...
Internacional

Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes

La Redacción -
Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:00:20

12 muertos, 16 mil viviendas afectadas en 38 municipios y 91 comunidades incomunicadas, saldo de las lluvias en Puebla

Yadira Llaven Anzures -
El impacto de las lluvias continuas por más de 60 horas en la Sierra Norte del estado de Puebla ha dejado un saldo devastador...

Desde la zona del siniestro, Sheinbaum anuncia programa de reconstrucción de viviendas en Puebla

Yadira Llaven Anzures -
Desde la zona del siniestro, en el municipio de Huauchinango, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este domingo un programa especial para la reconstrucción...

Pahuatlán sigue incomunicada e inicia la zozobra por carencia de alimentos y agua potable

Martín Hernández Alcántara -
La dificultad más grande que se enfrenta en la contingencia por lluvias en la Sierra Norte de Puebla son los deslaves, que impiden llegar...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025