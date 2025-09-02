Sheinbaum destaca proyectos en Puebla durante su Primer Informe de Gobierno

En su Primer Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un balance de gestión, destacando el progreso de 10 proyectos estratégicos de infraestructura e innovación, así como la creación de los Polos de Desarrollo de Bienestar, de los cuales al menos cuatro tienen impacto directo en el estado de Puebla.

En primer lugar, destacó a Olinia, el prototipo de automóvil eléctrico diseñado y desarrollado por el Instituto Tecnológico de Puebla (ITP), vehículo que será presentado al público este mismo mes.

En Palacio Nacional, la mandataria federal subrayó la importancia de la innovación tecnológica como motor de desarrollo económico.

En el mismo orden, mencionó el Taller de Diseño de Semiconductores “Kutzari”, en San Andrés Cholula; la constelación de satélites de observación terrestre “Ixtli” y el Corredor Turístico-Tecnológico hacia el Gran Telescopio Milimétrico en la Sierra Negra.

La presidenta señaló que alrededor de 500 investigadores trabajan en estos proyectos, reafirmando el compromiso de su administración con la ciencia y la tecnología.

En su discurso, contrastó esta visión con la del periodo neoliberal que desmanteló la industria nacional, argumentando que su gobierno tiene una visión distinta, donde el Estado promueve la infraestructura y la inversión privada para generar empleos con salarios justos.

Polos de Desarrollo y Producción Local

Además de los proyectos tecnológicos, Sheinbaum destacó los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, que ofrecen incentivos a la inversión.

De los 15 polos iniciales, dijo que cinco ya están en marcha, incluyendo el de San José Chiapa, conocido como la “Capital de la Tecnología y Sustentabilidad” en Puebla.

Se hizo una mención especial a la Sierra Norte de Puebla, destacando su papel como principal productora de los insumos para los programas de chocolate y “Café del Bienestar”.

Este programa, con un enfoque de comercio justo, resaltó que promueve la producción agrícola nacional y garantiza la distribución a nivel nacional.

Avances en Salud e Infraestructura Hospitalaria

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno ha dado un fuerte impulso a la infraestructura de salud, fortaleciendo instituciones clave como el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar.

Dijo que el objetivo es garantizar el acceso a la salud gratuita y de calidad, un derecho que quedó plasmado en el artículo 4 de la Constitución.

En este ámbito, anunció importantes avances en infraestructura hospitalaria en Puebla.

Destacó que se han inaugurado 15 hospitales en los primeros meses de su gestión y se proyecta la inauguración de 16 más en los próximos cuatro meses, que suman 31 nuevos nosocomios para finales de 2025.

Uno de estos proyectos es la construcción del Hospital General Regional del IMSS número 36, conocido como San Alejandro, derribado por el sismo de 2017.

Asimismo, mencionó la finalización de las Torres de Cardiología y Oncología Pediátrica del Hospital para el Niño Poblano.

Para principios de 2026, anunció la construcción de 20 hospitales adicionales, con el apoyo de ingenieros militares en diez de ellos.

En esta fase se incluirá la edificación del Hospital del IMSS de Amozoc, que se convertirá en el más grande de Puebla.

Saneamiento del río Atoyac

Finalmente, la presidenta resaltó el inicio de 20 proyectos estratégicos de agua potable y saneamiento.

Entre estos, destacó el saneamiento de los tres ríos más contaminados del país, incluyendo el río Atoyac, que atraviesa los estados de Puebla y Tlaxcala.

Este proyecto busca revertir décadas de contaminación y mejorar la calidad de vida de las comunidades aledañas.