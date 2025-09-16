Martes, septiembre 16, 2025
“Nada detiene a una nación cuando el pueblo la sostiene”, afirma Sheinbaum

La Jornada

Ciudad de México. Al encabezar la ceremonia del desfile militar en ocasión del día de la independencia nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el pueblo conoce su fuerza y su historia, por eso “ninguna injerencia es posible en nuestra patria. Nada detiene a una nación cuando el pueblo la sostiene y hay gobierno que no se aleja de su pueblo”.

Con la plancha del Zócalo llena de militares y marinos, la presidenta centró su discurso en la reivindicación de la soberanía nacional y la defensa de la independencia. Por ello recriminó a los conservadores su inclinación a buscar apoyo en el extranjero para descalificar a México, equiparándolos con la actitud que ese sector tuvo cuando trajeron a Maximiliano cuando apoyaron el golpe de estado de Victoriano Huerta.

Sheinbaum hizo un recuento de los héroes y las heroínas de la patria, con particular énfasis en la aportación de las mujeres en la lucha independentista. Con José María Morelos y Pavón aprendimos que luchar por la independencia no solo es romper cadenas, sino construir países justos.

“Nunca debemos olvidar que la independencia se defiende todos los días. Se defiende en el campo, en las fábricas, en las ciudades, con los jóvenes y en las comunidades indígenas. Cada generación ha sabido enfrentar su tiempo, avanzar pacíficamente, avanzando en transformación”, dijo Sheinbaum.

En este marco, la presidenta enfatizó dos acciones que han ocurrido en su primer año de gobierno: la reforma constitucional para reafirmar la soberanía nacional y el carácter inadmisible de cualquier injerencia o intervención extranjera. Asimismo, destacó la elección del Poder Judicial para que la justicia sea igual para todos.

Por su parte, el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, hizo un llamado a la unidad del pueblo para que entre todos erradiquemos conductas antisociales como la delincuencia, la drogadicción, discriminación y violencia.

Fue un desfile que arrancó en la descubierta de los primeros contingentes de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina encabezadas por mujeres. Más de 5 mil de los 16 mil militares que integran el contingente son mujeres.

