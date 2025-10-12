Sheinbaum encara a edil de Huauchinango: “Le creo más al pueblo”, ante reclamos por falta de apoyo

La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Sierra Norte de Puebla se tornó tensa en Huauchinango, donde encaró al alcalde Rogelio López Angulo por los reclamos de damnificados que denunciaban la falta de apoyo municipal.

Ante la controversia, la mandataria federal fue categórica: “Le creo más al pueblo”.

Rogelio López Angulo es por tercer periodo presidente municipal de Huauchinango; primero por el PRI y ahora bajo las siglas de Morena consiguió la reelección.

Durante su recorrido por el municipio afectado por deslaves e inundaciones, la jefa del Ejecutivo Federal escuchó directamente las demandas de la ciudadanía sobre la insuficiencia de ayuda.

La confrontación se dio cuando el alcalde López Angulo intentó defender la gestión municipal de la crisis; sin embargo, la presidenta asumió una posición de respaldo a los afectados y un llamado al compromiso de las autoridades locales con la emergencia.

“Usted me dice que sí trabaja, pero la gente me dice que no, y la verdad prefiero creerle a la gente”, reprendió la presidenta al presidente municipal de extracción morenista.

Un grupo de mujeres pidió apoyo a la presidenta para que llegue la ayuda a la colonia Chapultepec, en la zona de la Capilla, donde incluso hay personas de la tercera edad que se encuentran abandonadas.

“Ya se está trabajando allá”, atajó el alcalde en presencia de Claudia Sheinbaum, pero sus declaraciones fueron refutadas por los lugareños, quienes expresaron “de frente y derecho” que pidieron ayuda al presidente municipal, quien les dijo que no había vigilancia por la falta de patrullas.

Públicamente, la presidenta pidió a Rogelio López Angulo que le dijera con exactitud cuántas personas están sin atención para enviar la ayuda.

“Es importante que usted me diga cuánta gente tiene ahí trabajando”, increpó la mandataria federal a López Angulo, notoriamente molesta.

Finalmente, Claudia Sheinbaum decidió ignorar al edil y escuchar de primera mano a los lugareños, quienes reclaman mayor seguridad.