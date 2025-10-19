Domingo, octubre 19, 2025
Recorre Sheinbaum Huehuetla, Hidalgo, para acelerar entrega de apoyos por lluvias

La Jornada

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este sábado que personal del gobierno federal comenzó el censo de viviendas dañadas en el municipio de Huehuetla, Hidalgo, como parte de las acciones para atender a las comucnidades afectadas por las recientes lluvias e inundaciones en la región.

En Huehuetla, con megáfono en mano y desde la batea de un vehículo militar, aseguró a los pobladores que no están solos y que en todo momento van a recibir el apoyo y respaldo del Gobierno Federal. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la mandataria detalló que las y los servidores de la nación ya realizan el levantamiento de información casa por casa, con el objetivo de iniciar cuanto antes la distribución de apoyos a las familias damnificadas. Les pidió que cuidaran el documento donde viene el folio de su registro, porque con ese número van a poder recibir de manera directa los recursos.

Sheinbaum señaló que el acceso a la zona ha sido restablecido parcialmente y que se continúa trabajando para mejorar las condiciones de tránsito: “Ya está abierto el camino de forma parcial; poco a poco llegará más maquinaria para acelerar la limpieza”, escribió.

Asimismo, destacó que las labores se realizan en estrecha coordinación con el gobierno estatal encabezado por Julio Menchaca Salazar y reiteró el compromiso de su administración con la población afectada. “Trabajamos en coordinación con el gobierno del estado. No están solos”, subrayó.

En ese contexto, la presidenta Sheinbaum Pardo acudió a un albergue temporal en Tianguistengo, Hidalgo, que recibe familias con necesidad de apoyo, informó el gobierno federal. “Los gobiernos federal y estatal realizan diversas acciones de auxilio a las comunidades afectadas por lluvias”, señaló el gobierno en X, donde difundió imágenes de la visita de la mandataria.

