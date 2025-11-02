Sheinbaum celebra Día de Muertos con ofrenda en Palacio Nacional a “nuestras ancestras”

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró en redes sociales la ofrenda de muertos que se instaló en Palacio Nacional, y que este año de las mujeres indígenas, dedicó a “nuestras ancestras”.

En un breve video la mandataria resaltó la “hermosísima tradición del pueblo de México de celebrar de una manera distinta a nuestros muertos, que vienen a visitarnos en este Día de Muertos. Y los recordamos, les damos alimentos y los consentimos”.

Manifestó que es una tradición muy distinta a la de otras culturas. “Es una visión de la muerte completamente distinta que viene de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas”.

La Presidenta recordó que la flor de cempasúchil que se utiliza para estas ofrendas es nativa de México.

En las redes compartió el siguiente texto:

“La ofrenda en Palacio Nacional se llena de flores, colores, canto y fuego. Cada pétalo de cempasúchil marca el camino de regreso para aquellas mujeres que sembraron vida en su paso por la tierra”.

“Honramos a las que cuidaron la milpa, a las que curaron con hierbas, a las que contaron historias bajo la luna, a las que defendieron su tierra y dignidad.

“Ellas siguen aquí, en la voz del viento, en el pulso de la tierra, en el eco de cada palabra de su lengua materna”.

“Nuestra ofrenda es para ellas: por su fuerza, su sabiduría y su amor infinito. Ancestras de todas y todos los mexicanos”.