Jueves, octubre 23, 2025
Sheinbaum arriba a La Ceiba en su tercera visita a la Sierra Norte de Puebla, tras emergencia pluvial

Claudia Sheinbaum supervisa apoyos y reconstrucción en Xicotepec, prometiendo no dejar solos a los damnificados por las lluvias
Yadira Llaven Anzures

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, regresó la tarde de este jueves a la Sierra Norte de Puebla para realizar su tercera visita de supervisión y coordinación de apoyos a las familias damnificadas por las lluvias extraordinarias que azotaron la región.

En su arribo a la comunidad de La Ceiba, en el municipio de Xicotepec de Juárez, el epicentro del desastre por deslaves e inundaciones en Puebla, la mandataria dio un mensaje de aliento a los damnificados, a quienes afirmó “no los dejaremos solos”.

Acompañado del gobernador Alejandro Armenta Mier y su comitiva, Sheinbaum Pardo arribó al bachillerato federal “David Alfaro Siqueiros”, una de las escuelas que resultó severamente dañadas, debido a los desbordamientos de agua y el ingreso de lodo en las aulas.

El recorrido, que se enmarca en la tercera etapa de atención a la contingencia —centrada en la limpieza, retiro de escombros y apoyo económico—, fue calificado por Armenta Mier como un respaldo fundamental para priorizar las labores de auxilio en la entidad.

En las últimas dos semanas, la presidenta visitó municipios clave como Huauchinango y Pantepec, incluyendo zonas como La Ceiba, en Xicotepec de Juárez, para reforzar la señal de que la emergencia es una prioridad en la agenda federal.

En sus encuentros con la población, que fue a puerta cerrada de los medios de comunicación, la presidenta dejó en claro que los apoyos se distribuirán de forma directa y sin intermediarios.

Esta ocasión, su mensaje se ha centrado en la confianza y la promesa de no solo recuperar, sino mejorar la condición de las comunidades.

No los vamos a dejar solos y no solo vamos a regresar a nuestra condición original, sino mejor”, ha sido el compromiso central de Sheinbaum Pardo.

La estrategia federal coordinada en Puebla, de la mano del gobierno estatal, se articula en tres fases cruciales: distribución continua de despensas, insumos y recursos para la limpieza de viviendas; censo casa por casa para cuantificar daños; y la entrega de una segunda ayuda económica para la reconstrucción de viviendas, así como la rehabilitación de infraestructura crítica como escuelas, clínicas y puentes vehiculares dañados, incluyendo el colapsado del puente de Pantepec.

Además, la mandataria prometió la entrega de un vale para reponer los enseres domésticos, como muebles y electrodomésticos perdidos.

La jefa del Ejecutivo federal ha sostenido comunicación permanente con el gobernador Armenta Mier y ha prometido una nueva visita de supervisión para monitorear los avances de las obras y la distribución de los recursos, con el fin de garantizar la transparencia y la eficacia en la recuperación de la Sierra Norte.

La Jornada de Oriente

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025