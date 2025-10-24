Sheinbaum arriba a La Ceiba en su tercera visita a la Sierra Norte de Puebla, tras emergencia pluvial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, regresó la tarde de este jueves a la Sierra Norte de Puebla para realizar su tercera visita de supervisión y coordinación de apoyos a las familias damnificadas por las lluvias extraordinarias que azotaron la región.

En su arribo a la comunidad de La Ceiba, en el municipio de Xicotepec de Juárez, el epicentro del desastre por deslaves e inundaciones en Puebla, la mandataria dio un mensaje de aliento a los damnificados, a quienes afirmó “no los dejaremos solos”.

Acompañada del gobernador Alejandro Armenta Mier y su comitiva, Sheinbaum Pardo arribó al bachillerato federal “David Alfaro Siqueiros”, una de las escuelas que resultó severamente dañada, debido a los desbordamientos de agua y el ingreso de lodo en las aulas.

Consulta: Tras las lluvias, estiman daños a 100 mil viviendas en 5 estados

El recorrido, que se enmarca en la tercera etapa de atención a la contingencia -centrada en la limpieza, retiro de escombros y apoyo económico-, fue calificado por Armenta Mier como un respaldo fundamental para priorizar las labores de auxilio en la entidad.

En las últimas dos semanas, la presidenta visitó municipios clave como Huauchinango y Pantepec, incluyendo zonas como La Ceiba, en Xicotepec de Juárez, para reforzar la señal de que la emergencia es una prioridad en la agenda federal.

En sus encuentros con la población, que fue a puerta cerrada de los medios de comunicación, la presidenta dejó en claro que los apoyos se distribuirán de forma directa y sin intermediarios.

Esta ocasión, su mensaje se ha centrado en la confianza y la promesa de no solo recuperar, sino mejorar la condición de las comunidades.

“No los vamos a dejar solos, estarán mejor de cómo estaban”, afirmó a los damnificados.

La estrategia federal coordinada en Puebla, de la mano del gobierno estatal, se articula en tres fases cruciales: Distribución continua de despensas, insumos y recursos para la limpieza de viviendas; censo casa por casa para cuantificar daños; y la entrega de una segunda ayuda económica de 20 mil hasta 70 mil pesos para la reconstrucción de viviendas, así como la rehabilitación de infraestructura crítica como escuelas, clínicas y puentes vehiculares.

Además, la mandataria prometió la entrega de un vale para reponer los enseres domésticos, como muebles y electrodomésticos perdidos.

La jefa del Ejecutivo federal ha sostenido comunicación permanente con el gobernador Armenta Mier y ha prometido una nueva visita de supervisión para monitorear los avances de las obras y la distribución de los recursos, con el fin de garantizar la transparencia y la eficacia en la recuperación de la Sierra Norte.

Previo a su llegada, Armenta Mier fue abordado por un grupo de mujeres en La Ceiba, en la Telesecundaria Federal “Lázaro Cárdenas”, en el municipio de Xicotepec.

“No nos dejen solas, ahora todos se quieren poner un color y no se vale”, reclamó una de las mujeres.

Otra informó que se organizaron y abrieron un comedor comunitario, al que respondió el pueblo y, esta ocasión, llegaron a la escuela en representación de los damnificados.

Públicamente, el mandatario se comprometió a llevar los programas sociales, como Obra Comunitaria, en apoyo a la reconstrucción de la localidad.

Puedes leer: Apoyo inicial de 10 mil mdp para cien mil familias damnificadas por lluvias: Sheinbaum