Sheinbaum analiza viajar en diciembre a EU para sorteo del Mundial

México. A 196 días de la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca, los gobiernos de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León presentaron todas las actividades en torno a este encuentro mundialista y las obras de infraestructura que realizarán en las ciudades sedes: remodelaciones aeroportuarias, nuevas vialidades, mejoramiento en transporte público y nuevos espacios públicos.

En este marco, la presidenta Claudia Sheinbaum analiza la posibilidad de viajar a Washington el próximo 5 de diciembre para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol. Eso dependerá, en primer término, de la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la asistencia del primer ministro de Canadá, Mark Carney. De concretarse, sería el primer encuentro personal que Sheinbaum tendría con Trump.

A pregunta expresa sobre si en el marco de su asistencia a Washington podría sostener una reunión bilateral con Trump, dijo que aún no está decidido su viaje pero en su caso, de realizarse, un eventual encuentro con el Jefe de La Casa Blanca dependerá de las agendas pero el objetivo central del viaje sería el sorteo pero evidentemente se tiene que coordinar con el país anfitrión y a partir de ahí se vería si puede haber un encuentro.

Mencionó que sería el miércoles cuando informe si se trasladará a Washington -“a donde fui invitada por la Federación Internacional de Futbol Asociación” -pero destacó que hay muy buena relación con Estados Unidos y prácticamente ya está subsanado lo de las famosas barreras relacionadas con el tratado comercial.

En lo relativo a las obras a realizar de cara a la justa futbolística, Sheinbaum dijo que para colaborar con los gobiernos de las tres entidades involucradas, el gobierno federal aportará entre mil 500 millones y dos mil millones de pesos destinados principalmente para la infraestructura de transporte, en especial el Metro. En la ciudad de México, para la remodelación de la línea dos del Metro; en Guadalajara para la línea 5 del Metro y en Monterrey para las líneas 4 y 6.

Durante la conferencia presidencial, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada dio a conocer que habrá exposiciones en museos alusivos al campeonato de fútbol; habrá fan fest para que puedan verse los juegos; se rehabilitaron los barrios en torno al Estadio Azteca; se reforzará el transporte con electro movilidad.

Brugada dijo que se van a renovar diez rutas turísticas en la ciudad; se van a remodelar los embarcaderos de Xochimilco; se trabajan en 334 kilómetros de caminos seguros y se instalarán 185 mil luminarias. Señaló que en la ciudad operarán más de 3 mil 500 patrullas para reforzar la seguridad.

Destacó la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mencionando que en la capital del país operan mil 200 vuelos diarios.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dijo que su entidad pretende ser la “sede más mexicana” del Mundial en nuestro país, donde efectuarán conciertos gratuitos, entre ellos del grupo Maná y Alejandro Fernández. Destacó que se hacen obras para la remodelación del Centro Histórico donde se realizará el fan fest más grande en la entidad.

Destacó que Jalisco espera recibir entre 2.5 millones y tres millones de visitantes para lo cual se está preparando a la ciudad desde la remodelación del aeropuerto de Guadalajara, modernizar las vía de acceso a la capital del estado desde esta terminal aérea. Además se está avanzando en la construcción de la línea 5 del metro de esa ciudad y paralelamente se está promoviendo ampliar la electromovilidad en Guadalajara.

A su vez, el gobernador de Nuevo León, Samuel García dijo que su gobierno realizó un conjunto de 34 obras relacionadas con el mundial pero que no es gasto superfluo sino que son proyectos que tendrán una utilidad. Destacó la ampliación del Parque Fundidora, que tendrá 20 hectáreas más. Mencionó que ahora que Nuevo León ya tiene resuelto el problema del agua, se van a promover más parques en Monterrey.

Además, se construyen ya las líneas 4 y 6 del Metro, una de las cuales permitirá conectar directamente desde el aeropuerto de Monterrey con el sistema de transporte Metro. En materia de transporte, aseveró que se está en el proceso de renovación de los cuatro mil autobuses con el que cuenta el transporte metropolitano.

Consulta: Copa Mundial 2026 es para compartir lo que somos, un pueblo empoderado: Sheinbaum