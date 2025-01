En la Mixteca de Puebla, advierte Sheinbaum a Trump: “México no es colonia ni protectorado; vamos a defender a los paisanos”

En la víspera a que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos (EU), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió desde la Sierra Mixteca de Puebla, la principal región expulsora de migrantes, que “México no es colonia ni protectorado de nadie, es país libre, independiente y soberano, y siempre vamos a defender a nuestro pueblo, a la nación y a la patria”.

Ante el amago del republicano de iniciar una deportación masiva de migrantes indocumentados hacia el país, respondió que México está preparado en los consulados con los suficientes abogados para defender a los paisanos.

En el pueblo de Chinantla, la mandataria federal dijo que el año pasado los más de 30 millones de migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos enviaron una cifra récord de remesas al país, por 65 mil millones de dólares, que representan 1.3 billones de pesos.

Casi al finalizar la entrega de tarjetas del programa Pensión del Bienestar a Mujeres de 64 años, Sheinbaum Pardo informó que desde que llegó a la presidencia de la República ha hablado telefónicamente en dos ocasiones con Donald Trump.

En la segunda ocasión, que se registró hace unos días, relató que Trump le preguntó que si en México se tenía el problema del consumo de la droga fentanilo, que es muy adictiva y que ha provocado la muerte de decenas de miles de personas en Estados Unidos.

Al respecto, la presidenta comentó que les respondió: “La verdad no, si hay drogadicción, pero esa droga no la consumimos porque las mexicanas y los mexicanos tenemos valores familiares, nos cuidamos entre nosotros, cuidamos a nuestros hijos, a nuestros padres y abuelos”.

Claudia Sheinbaum expresó que tiene razón el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, al referir que las divisas que entran a México, por las remesas, “es sólo el 20 por ciento de lo que ellos ganan, el 80 por ciento se queda en Estados Unidos: se ahorra ahí, se gasta ahí, todos pagan impuestos”.

“Qué sería de Nueva York sin los mixtecos, nada; por eso le decimos Puebla York porque trabajan en los servicios, en la construcción, sacan adelante la economía de allá, siete de cada 10 trabajadores del campo son de origen mexicano, a poco tendrían comida en la mesa los estadunidenses sin nosotros”, cuestionó.

Somos un pueblo grande y maravilloso, somos una potencia cultural, y los hermanos que están del otro lado son personas trabajadoras, gente de bien, que ayuda a sus familias y a la economía de los Estados Unidos.

En este periodo nuevo que llega este lunes con el presidente Trump, Claudia Sheinbaum informó que va a defender a los mexicanos y que los consulados en la Unión Americana cuentan con más abogados para apoyar frente a cualquier situación.

Y si deciden regresar a México, respondió “aquí son bien recibido, con los brazos abiertos, aquí los abrazamos”.

Recalcó que “la economía de EU no podrá funcionar sin los paisanos, por eso sabemos que allá no solo los vamos a proteger, sabemos que el gobierno no podrá avanzar sin los mexicanos que viven del otro lado, es la verdad”.