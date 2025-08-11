Lunes, agosto 11, 2025
NoticiasNacional

Sheinbaum, a favor de dar asilo a niñas y niños palestinos huérfanos

La Jornada

Néstor Jiménez y Ángeles Cruz

Ciudad de México. Ante el conflicto en Gaza, la presienta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció por dar asilo a niñas y niños palestinos que queden huérfanos, pero aclaró que se tendrá que revisar aún esta posibilidad.

Consultada sobre la propuesta en ese sentido que hizo la semana pasada el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, la presidenta dijo que dicha propuesta “está muy bien, si es necesario, por supuesto que sí, México siempre estará abierto”.

Al respecto, encargó a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y a la Secretaría de Relaciones Exteriores hacer una revisión de este tema.

Puedes lee: Si quisiéramos, bastaría una tarde para cometer genocidio: Netanyahu

