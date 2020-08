SG sancionó 11 negocios en Angelópolis y Plaza Dorada por violar reglas del desconfinamiento

Desde que inició la pandemia el gobierno del estado ha clausurado 111 negocios que han violado las disposiciones oficiales para contener al Covid-19, pero esta semana, la segunda del desconfinamiento, sancionó con el cierre por tres horas a 12 establecimientos del centro comercial Angelópolis y Plaza Loreto, informó el titular de la Secretaría de Gobernación, David Méndez Márquez.

En la video rueda para medios de esta mañana para informar sobre la estrategia contra la pandemia y el comportamiento social, Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado, informó que se está evaluando lo que ha sucedido en estos 15 días de reapertura, para determinar si se amplían las actividades autorizadas o no.

Indicó que de ese análisis dependerá también los protocolos que se aplicarán para la celebración de la Noche del Grito de Independencia.

“Hasta ahora tenemos una curva controlada y ya me están pidiendo que amplíe la apertura, todavía no (…) tenemos 14 días apenas, deja que evolucione este tramo, que veámos come se está comportando la curva de contagio y si sigue como hasta ahora como gobierno aplicaremos aperturas mayores en plazos, enm tipos de negocios,estamos muy interesados en la reactivación económica de nuestro estado”.

En las 24 horas recientes se registraron 283 contagios y 11 muertes recientes por coronavirus, manteniendo así el Semáforo Epidemiológico Naranja. El secretario de Salud, José Antonio Martínez, informó que hay un acumulado de 27 mil 432 contagios y 3 mil 433 personas que han muerto por la pandemia.