En un sólo un sexenio del PRIAN, la deuda pública pasó de 13 mil a 60 mil mdp en Puebla, acusa Armenta

En los gobiernos del PRIAN en Puebla, la deuda pública pasó de 13 mil a 60 mil millones de pesos por sobrecostos y opacidad en el manejo de Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) que dejó el morenovallismo, acusó este lunes el candidato de la megacoalición “Sigamos haciendo historia” a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

Lo anterior, al anunciar el programa “Cero Tolerancia a la corrupción y erradicación de privilegios”, con el combate a la impunidad y prácticas deshonestas, a través de 10 pasos, decálogo en el que contempla profesionalizar a los servidores públicos, tener activo un buzón de denuncias y frenar el pago de favores.

“Imagínense, esto ocurrió sólo en un sexenio y hoy no sabemos de cuánto es la deuda porque hay APP y PPS, porque los fideicomisos no son transparentes y esconden obras con sobrecosto y la forma en la que los ciudadanos debemos saber cómo se invierte el recurso público”, señaló.

En conferencia de prensa, sentenció que de llegar al gobierno del estado va a transparentar el contrato de la privatización del servicio de agua que se entregó por 30 años a Concesiones Integrales SA de CV, así como de los estacionamientos del zócalo y del primer cuadrante del Centro Histórico de la capital con la instalación de parquímetros.

Además, dijo que en su gestión se va a transparentar el ejercicio del gasto público del gobernador y los ayuntamientos, luego de afirmar que “no se trata de una concesión gubernamental, es una obligación de todo servidor público que debemos atender”.

Destacó que, si hay un eficiente manejo del recurso y con austeridad, logrará que en el primer año de gobierno destine 2 mil millones de pesos a obra social para 6 mil localidades del estado, que se definirán por medio de asambleas comunitarias.

En el debate, me atacarán por cercanía con el PRI y Mario Marín

Sobre el debate de los candidatos a la presidencia de la República, efectuado la noche de este domingo, el abanderado de Morena dijo que Claudia Sheinbaum fue la ganadora indiscutible.

Señaló que a la panista Xóchitl Gálvez “no le funcionaron los ataques”, pues trató de sacar de orden a Sheinbaum, sin poder conseguirlo.

Asimismo, calificó de vergonzosa la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral (INE) en la organización del debate, “se veía la tendencia, los conductores mal, preguntaban afirmando, cuando deben ser un árbitro, le daban pase a gol a la candidata del PAN que la verdad fallaba enfrente de la portería y sin portero”.

En ese contexto, anticipó que, cuando le toque participar en el debate de los candidatos al gobierno estatal, estará preparado, pues adelantó que su contrincante Eduardo Rivera se dedicará a calumniar y denostar por su pasado en el PRI y su cercanía con el exgobernador Mario Martín Torres.

“Ya me imagino hablando de Mario Marín, del PRI, ya me imagino hablando de Peña Nieto, de una vez para qué me espero; la nostalgia que ellos tienen y para muestra un botón, imagínense que a la militancia de ellos le dicen pipitilla y cascajo”, en alusión a los panistas y priistas que se han sumado al proyecto de Morena.