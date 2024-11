Que sea el sexenio de la mujer y que se recupere el 30% para la cultura, pide Poniatowska ante recorte presupuestal

“Esperemos que sí sea el sexenio de la mujer a pesar del recorte –presupuestal a Cultura- y esperemos que nosotras las mujeres recuperemos ese 30 por ciento que nos hace falta”, fue la petición que desde Puebla hizo la escritora y periodista Elena Poniatowska Amor (París, Francia, el 19 de mayo de 1932).

Tras recibir la Medalla Carmen Serdán que le entregaron el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (Inehrm), y el gobierno de Puebla por medio del Organismo Público Descentralizado (OPD) Museos Puebla, así como la Fundación Familia Serdán, opinó sobre esta disminución para el sector propuesta en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025.

En una breve entrevista, a la que acudió sin dudar ante el llamado de los reporteros con quienes se identifica, dijo que se considera “admiradora” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “desde 1968, desde el movimiento –estudiantil-, bueno, desde hace años”.

Por tanto, cuestionada por los representantes de los medios, afirmó que sí “ha sido una tristeza es que se haga un recorte del 30 por ciento en cultura”, puesto “lo que México le da al mundo es su extraordinaria cultura” y por tanto “es lo que tenemos que cuidar y defender”.

Al preguntarle si pediría a la presidenta Claudia Sheinbaum que se reconsidere el presupuesto asignado a la cultura, Elena Poniatowska fue clara al decir que no le tocaba pedir eso, no obstante señaló que “si todos colaboramos a la idea de la gran importancia del a cultura mexicana, que además es obvia, sí habría que pensar en que si se subiera un poco, que no fuera recorte, que no fuera tan grande a la cultura”.

Asimismo, al pregunta expresa de esta reportera si este sexenio era el “de las mujeres”, como propuso la propia mandataria federal, dijo que era claro que hay muchas académicas universitarias, investigadoras, científicas, creadoras de literatura y de poesía. “Esperemos que sí sea el sexenio de la mujer, a pesar del recorte y esperemos que nosotras las mujeres recuperemos ese 30 por ciento que nos hace falta”.