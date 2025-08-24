Domingo, agosto 24, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Trabajadores de Sesé impulsan conformación de sindicato por opacidad de FROC-Conlabor

: La asamblea de empleados de Sesé plantea crear sindicato independiente para representar intereses de la plantilla.
: La asamblea de empleados de Sesé plantea crear sindicato independiente para representar intereses de la plantilla.
Patricia Gutiérrez Rodríguez

Trabajadores de Sesé, empresa  proveedora de logística para Volkswagen de México en Puebla, decidieron desafiar la actual representación sindical encabezada por el Sindicato Vicente Lombardo Toledano, adherido a la FROC-Conlabor, al convocar una asamblea para destituir a esta organización y conformar un nuevo sindicato independiente. La reunión se lleva a cabo este domingo en el auditorio del Sindicato de Telefonistas, en un contexto de creciente inconformidad y demandas.

La insatisfacción de los empleados surgió después de las recientes votaciones organizadas por la dirigencia sindical para la ratificación del contrato colectivo de trabajo,

Explicaron que solo 30 por ciento de la plantilla acudió a votar y, de estos, 20 por ciento rechazó el acuerdo, sin que hasta ahora se haya difundido el contenido del contrato por parte de la actual dirigencia.

Los trabajadores también manifestaron su molestia con la falta de rendición de cuentas por parte de René Sánchez Juárez, líder del Sindicato Vicente Lombardo Toledano y de la FROC-Conlabor, ya que no cumple con realizar informes cada seis meses, como la ley lo estable,  aumentando así el nivel de desconfianza de la representación gremial.

Además del problema en la representación, los empleados reportan irregularidades en el pago de tiempo extra, la ausencia de un tabulador salarial, descuentos y falta de transparencia en el otorgamiento de vacaciones, así como prestaciones laborales que apenas cumplen lo mínimo requerido por la ley.

“La empresa nos paga salarios mínimos prestaciones de ley, pero las mínimas. Entonces ¿qué buscamos? Un sindicato independiente que nos apoye, que haga eventos deportivos, culturales, y que vea por los intereses de los trabajadores”, denunciaron.

El descontento también se incrementa por la supuesta injerencia de la empresa en la vida sindical, ya que los empleados denuncian que Sesé ha exigido la asistencia de los trabajadores a las convocatorias bajo amenaza de sanción, lo que consideran una acción que traba la organización independiente y perpetúa la influencia de la FROC-Conlabor.

Al respecto, uno de los trabajadores comentó: “La empresa por supuesto que nunca va a querer un sindicato independiente porque va a lograr mejores condiciones laborales para los trabajadores”.

Los empleados han solicitado apoyo a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) para garantizar la legalidad y el respeto de los derechos de asociación y representación,.

La exigencia de democratización gremial marca un momento decisivo para la plantilla de Sesé. Los inconformes advirtieron que “por supuesto que tienen que ser neutrales la empresa y el gobierno, ya que los trabajadores son los que deciden qué sindicatos son los que los representan”. Insisten en que la pluralidad y el cumplimiento de la ley son condiciones necesarias para lograr organizaciones sindicales legítimas y eficientes.

Temas

Más noticias

Nacional

Hijo de JC Chávez enfrentará proceso penal en libertad

Denise Lucero -
Julio César Chávez Carrasco, conocido como Julio César Chávez Jr, enfrentará proceso penal por ser presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada y...
Internacional

Mueren en el Mediterráneo tres niñas migrantes en su intento de llegar a Italia

La Jornada -
Barcelona. Tres niñas hermanas murieron después de que una lancha de goma sobrecargada comenzara a hacer aguas en mal tiempo cuando intentaba cruzar el...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Encuentran cadáver en inmediaciones del mercado 5 de Mayo; es el tercer hallazgo en la zona

Isaí Pérez Guarneros -
La mañana de este domingo fue localizado un cuerpo sin vida dentro de un tambo de plástico azul en la 18 Poniente, en pleno...

Anuncia el gobierno del estado la reactivación del tren Puebla-Atlixco, estará listo en diciembre

Yadira Llaven Anzures -
El Gobierno del Estado de Puebla ha lanzado la licitación para reactivar el tren turístico Puebla-Cholula que conectará siete municipios de la región, desde...

Armenta acusa al PAN de financiar campaña sucia contra su gobierno y el alcalde Chedraui

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier denunció públicamente este jueves que hay una campaña de desprestigio en contra de su administración y la del alcalde...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025