21 servidores de la nación denuncian haber sido despedidos de manera injustificada de la Secretaría del Bienestar

Sin aviso previo ni motivo sustentado, la delegación de la secretaría del Bienestar en el estado de Puebla intenta despedir a 21 Servidores de la Nación y encargados de trámites, señalaron los afectados.

En entrevista con La Jornada de Oriente, uno de ellos, que pidió no se revelara su nombre, expuso que el pasado lunes 27 de septiembre fueron citados a las 8 de la noche en las oficinas que se encuentran en la 2 Sur.

En ese momento se le pidió que entregaran material de trabajo de distintos programas de apoyo, toda vez que les dijeron que empezaría una jornada de vacunación y tendrían que enfocarse en la misma.

Sin embargo, después de proporcionar lo que les solicitaron, se les ordenó pasar a hablar con la directora regional Adriana Díaz Torija, quien en ese momento les informó que estaban dados de baja.

Al cuestionar por qué se les estaba despidiendo, la funcionaria les dijo que era por insubordinación, por no cumplir con el trabajo, llegar tarde o tener errores en su desempeño.

“Entonces yo voltee y le dije: yo no entiendo esto que tú me estás diciendo y que me estás entregando esta hoja, aparte le voy a sacar una foto para llevármela. No me dejó nada, a ninguno de los compañeros nos dejó… Le dije: no te firmo nada porque todo esto es falso, todo esto es mentira, te acabo de entregar ahorita el trabajo, cuando era para mañana te acabo de entregar todo ahorita, en tiempo y forma”.