Servicios municipales ya alcanzan a las 17 juntas auxiliares: Chedraui Budib

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, aseguró que los servicios municipales están llegando a la población más vulnerable de las 17 juntas auxiliares de la capital poblana, lo que contribuye a disminuir los índices de rezago y mejorar las condiciones de vida en estas comunidades.

Así lo resaltó el edil durante la vigesimoprimera Jornada Imparable en la junta auxiliar de La Resurrección, donde también subrayó que estas acciones se enmarcan en la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y se desarrollan en coordinación con el gobernador Alejandro Armenta Mier para fortalecer la presencia institucional en el territorio.

“Seguiremos visitando las comunidades, escuchando a las y los ciudadanos, y llevando los servicios que más necesitan. Aquellos que aún no estén incluidos podrán solicitarlos para que pronto lleguen hasta aquí”, subrayó el alcalde al reiterar que el programa continuará extendiéndose a más localidades.

Durante la jornada, se ofrecieron servicios médicos, psicológicos y dentales; vacunación; orientación jurídica; talleres de prevención de violencia y adicciones; activaciones físicas; así como bolsa de trabajo, reclutamiento policial y distintos trámites ciudadanos. Estas acciones, señaló el gobierno municipal, buscan atender de manera integral las necesidades de las familias.

Por su parte, Carlos Gómez, secretario de Bienestar y Participación Ciudadana, agradeció el apoyo del gobierno federal y estatal, así como la presencia de funcionarias, funcionarios e instituciones que participan en estas actividades, “para que el bienestar llegue a todos los rincones de la capital poblana”.

Finalmente, el ayuntamiento de Puebla informó que, a través de estas jornadas, se han brindado más de 14 mil atenciones a habitantes de juntas auxiliares, unidades habitacionales y centros comunitarios, fortaleciendo así el bienestar y la cercanía del gobierno con la ciudadanía.

