Sería una burla que Simitrio quiera demostrar que la UPVA no participó en la quema de un autobús de RUTA: Armenta

En un inusual cruce de declaraciones, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, respondió sería una burla que el líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, quiera deslindar a la organización de la quema de una unidad de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) ocurrida tras una protesta de normalistas.

“No he escuchado, no he visto, no me consta el comentario de la burla, de esta persona. Si es, yo te diría que, ante una burla de él, le extiendo mi respeto, porque no somos iguales”, expresó.

La declaración se dio este jueves, luego de participar en la conmemoración del 505 Aniversario de la Fundación de la Villa Segura de la Frontera, hoy Ciudad de Tepeaca de Negrete.

​Armenta Mier dio una postura de “diálogo y construcción” por parte del gobierno, contrastándola con la supuesta actitud de confrontación del dirigente social.

“Al gobierno del estado le corresponde respetar, dialogar y construir, si hay una burla por parte de Simitrio, de mi parte hay respeto”, insistió.

Estas declaraciones se dieron en el marco de la reciente protesta de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles de Ávila Castillo.

El pasado 2 de septiembre, un grupo de normalistas de Teteles se manifestó en la capital poblana. La protesta, que incluyó bloqueos viales y la retención de autobuses, escaló hasta la quema de una unidad de la RUTA en el Bulevar 5 de Mayo, provocando una intensa movilización policiaca y caos vial.

Las demandas de las estudiantes giran en torno a la destitución de directivos y la eliminación de la “matrícula foránea”, es decir, la incorporación de estudiantes que no son de nuevo ingreso a la matrícula de la escuela.

Las normalistas han denunciado presunto hostigamiento por parte de la directora del plantel, y han solicitado una mesa de diálogo con las autoridades estatales para resolver sus peticiones, que, según afirman, no han sido atendidas a pesar de los acuerdos previos.

Simitrio se deslinda y acusa al gobierno

Tras los incidentes violentos, el gobernador Alejandro Armenta señaló de manera directa a la UPVA “28 de Octubre” como presuntos responsables de la quema de la unidad de transporte, al argumentar que la organización se había infiltrado en la manifestación de las normalistas.

En respuesta a estas acusaciones, Simitrio negó categóricamente cualquier vínculo con la quema de la RUTA y calificó las imputaciones como un acto de “mala leche” por parte del gobierno estatal.

El líder histórico la UPVA, una organización conocida por su activismo en defensa de los vendedores ambulantes y por su histórica confrontación con los gobiernos de Puebla, rechazó las acusaciones y llamó a las autoridades a abrir canales de diálogo en lugar de mantener una estrategia de confrontación.

Ante este panorama, las declaraciones del gobernador Alejandro Armenta, donde expresa “respeto” a la postura de “burla” de Simitrio, parecen buscar disminuir la intensidad del conflicto y reafirmar la postura de su administración que prioriza la institucionalidad y el diálogo, incluso frente a la crítica o la provocación.

Sin embargo, el trasfondo de la protesta de las normalistas y las acusaciones cruzadas entre el gobierno y la 28 de Octubre evidencian un ambiente de tensión social en la entidad.