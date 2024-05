Sería sectarismo no admitir a expriistas, expanistas y experredistas en la 4T: Alejandro Armenta

El candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier, afirmó este lunes que sería sectarismo e incongruencia no admitir a expriistas, expanistas y experredistas en la Cuarta Transformación del estado.

Así lo declaró durante la rueda de prensa que encabezó para afirmar que en el debate de este domingo el ganador fue el pueblo.

“Sería incongruente en rechazar a alguien que entró a la Cuarta Transformación, eso es sectarismo, todo es equilibrio, quien está dispuesto a defender los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum es bienvenido”, aseveró.