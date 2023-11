Descendiente de los hermanos Serdán exige mejores “perfiles” en la toma de decisiones, al cumplirse el 113 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana

El gobernador del estado Salomón Céspedes Peregrina y descendientes de la familia Serdán encabezaron este sábado el acto conmemorativo al 113 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana.

Además, las autoridades federales y estatales hicieron la develación de documentos inéditos y fotografías de la Revolución Mexicana, donde se exhibe el libro original con las fichas de detención de Carmen Alatriste, Carmen Serdán y Filomena del Valle, esposa de Aquiles Serdán, jamás expuestas al público.

En su intervención, el presidente del Patronato Fundación Familia Serdán, Máximo Serdán, destacó que “es momento de exigir mejores ‘perfiles’ en la toma de decisiones y brindar a la capital y el estado la grandeza que se merece por sus acciones y contribución a un México más justo, unido y con esperanza”.

Dijo que este sábado se cumplen 113 años de que en este mismo lugar, en la azotea de este inmueble que fue la casa de Natalia Serdán, algunos pocos poblanos muy valientes fueron los primeros mártires de la Revolución Mexicana.

Expuso que este movimiento armado es consecuencia de agotar todas las instancias de diálogo, tras un largo periodo de autoritarismo.

En ese entonces, como en el presente, dijo que la participación de las mujeres fue fundamental, como doña Carmen Alatriste, Filomena del Valle, Natalia y Carmen Serdán.

Enfatizó que doña Carmen Alatriste estuvo presente y fungió como un pilar fundamental de sus convicciones, dio soporte de la misma forma que soportó ver a sus hijos morir aferrados a la idea que el bienestar de los demás es nuestro propio bienestar.

Asimismo, resaltó la labor de Carmen Serdán, quien supo encontrar su vocación de vida, “fue hermana protectora, cuñada solidaria y tía que tomo el papel de madre y crio a los hijos de sus hermanos”.

Carmen Serdán -prosiguió- fue una mujer fuera de serie y este 11 de noviembre habría cumplido 150 años de vida, y aunque dijo es evidente que no está físicamente, sí lo está sin ninguna duda hoy acá.

Anunció el arranque de la primera edición del Festival Revolucionario que se inaugura este 20 de noviembre y contará con eventos culturales hasta el día siguiente, gracias al apoyo del gobierno del estado, donde se entregará la Medalla Carmen Serdán a la trayectoria de una mujer u hombre excepcional y de época.

En la antigua casa de Natalia Serdán, hoy convertida en el Museo de la Revolución en Puebla, estuvieron el presidente del Congreso del estado, diputado Eduardo Castillo López, la magistrada María Belinda Aguilar Díaz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el comandante de la 25 Zona Militar, el general de Brigada, José Manuel Ramírez Martínez, así como el director Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Felipe Arturo Ávila Espinosa.

Por su parte, el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Felipe Arturo Ávila Espinosa, destacó que en el gobierno de López Obrador la historia tiene una importancia fundamental, desde las mañaneras se reflexiona de dónde venimos, en dónde estamos y a dónde queremos llegar

“Yo no recuerdo otro gobierno como el actual, en donde la historia haya estado presente todos los días, desde las conferencias que el presidente encabeza todas las mañanas, donde nos llama a la reflexión, a la crítica de la historia, porque no podemos entender el país si no sabemos de dónde venimos, en donde estamos y a donde queremos llegar”, expuso.