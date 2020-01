¿Será 2020 el Año de la Mujer?

Me escribe Ana María Salas y en su correo manifiesta cordialmente su extrañeza porque no me referí en mi columna de fin de año a los logros de la mujer dentro de un ámbito tan adverso y machista como es el mundo del futbol. Independientemente de que en contestación particular la remití a los puntos de vista expresados con anterioridad en los Semanálisis del 19 de agosto y el 11 de noviembre pasados –por citar solamente dos entre varios–, no deja de inquietarme el malestar, que estimo justo, producido en numerosas aficionadas a este deporte por el desdén con que se relega a la mujer, por lo menos en México.

¿Será 2020 un año mejor en ese sentido? ¿Despertará al fin el futbol femenil un interés legítimo entre los dueños del balón, o seguirá para ellos siendo una especie de obligación penosa, dictada por la FIFA en su afán de parecer políticamente correcta, ahora que hasta las petroleras se autoproclaman proambientalistas y los políticos fascistoides dicen abrazar con pasión la democracia?

Yo no apostaría ni dos galletas marías porque se opere en federativos y dueños mudanza semejante. Si permanecen inconmovibles ante el deterioro que ha provocado en la calidad del espectáculo que promueven su abierta preferencia por el futbolista extranjero sobre el nacional; si se abrazan con fervor a los dólares de la MSL mientras desprecian todo contacto con el futbol sudamericano, relación que empezaba a dar frutos tangibles en, por ejemplo, la presencia de cada vez más jugadores mexicanos en Europa, no es de esperar que vengan ahora recapacitar y reconocerse equivocados solamente por el mágico influjo de la duplicada cifra 2020. Si su comportamiento es el de una gavilla en pos de los modos más descarnados del lucro, a cambio del desprecio del futbolista mexicano, mal puede conmoverlos la ilusión de fomentar el desarrollo del futbol femenil, que en nuestro país apenas está en pañales y quedaría condenado a una eterna minoría de edad por la desatención de la patronal que supuestamente lo cobija y atiende.

Y sin embargo… Y sin embargo, ahí tienen ustedes el rasgo de la directiva de Tigres, finalista derrotado del torneo anterior, al repatriar a dos notables jugadoras –Blanca Sierra y Stephany Mayor– que se habían visto obligadas a emigrar al futbol de Islandia porque el DT del América Leo Cuéllar las echó de su equipo al enterarse de que eran pareja sentimental. Un acto de homofobia impropio del siglo XXI y yo diría que de cualquier persona de mente abierta y sensible que nadie osó criticar en su momento, evidenciando el machismo y la cerrazón mental que imperan en el ambiente futbolístico local. Y también, posiblemente, más allá de nuestras fronteras, porque hay que ver la lucha que les está costando a las mujeres hacerse oír y respetar, en su búsqueda de un trato si no enteramente igualitario al menos digno, en relación con sus pares masculinos.

Es así como, en resumidas cuentas, están las cosas por ahora. Nada me agradaría más que darle la razón a la amable lectora cuando reclama mayor atención para el futbol femenil –del que, por cierto, me entero que ella misma es asidua practicante desde pequeña–. Pero mientras las jugadoras “profesionales” de los equipos de Primera División sigan siendo frenadas por el mangoneo de sus patrones y la homofobia del medio, la calidad del juego continuará estancada y la atención de público y prensa será mínima. Y no porque las mujeres sean incapaces de acceder al buen futbol, sino porque el ninguneo y los salarios de hambre las seguirán alejando del profesionalismo, única fuente efectiva de crecimiento.

Hablando de foráneos. Todo mundo habla de los cambios y contratas, y le llaman a este trasiego “mercado de invierno”. Que si Guido Rodríguez deja al América, atraído por el olor de los euros. Que si el Cruz Azul y las Chivas “ahora sí” se están reforzando en serio. Que si Alan Pulido, mal que bien campeón goleador del Apertura 2019, emigra a la MSL, atraído por los dólares o ahuyentado por las críticas a su discreto desempeño de tantos años. Pero el caso es que los del pacto de gavilleros no escarmientan en su cerrazón de facto contra el producto nacional y su paciente y cuidadoso cultivo, embobados como están en el incesante trasiego de bultos foráneos, entre los cuales a veces llega a colarse algún futbolista estimable. Y si no, ahí está la finalísima de fin de año para confirmarlo.

Fijémonos tan solo en las alineaciones que el campeón Monterrey y el subcampeón América para sus encuentros decisivos: mayoría de extranjeros, e inclusive puros extranjeros en los puestos de avanzada. Y qué mejor demostración que las dos quintetas designadas para ejecutar los lanzamientos desempate que finalmente coronaron a los Regios. Aquí van, por si usted no las recuerda: por los Rayados comandados por Antonio Mohamed, tiraron Vincent Janssen (holandés), John Stefan Medina (colombiano), Rogelio Funes Mori, Nico Sánchez y Leonel Vangioni (argentinos los tres últimos): Por la huestes de Miguel Herrera los designados fueron Nicolás Castillo (chileno), Emanuel Aguilera (argentino), Giovani dos Santos (único mexicano), Guido Rodríguez (argentino) y Federico Viñas (uruguayo, que debido a las fallas previas de Castillo y Rodríguez no llegó a participar).

Quedan en anécdota los aciertos rematadores de Janssen, Funes Mori, Sánchez y Vangioni, por el bando norteño, y Aguilera y Giovani por los de Coapa; así como los yerros de Medina, Castillo y Guido. Porque el dato duro, ése que está por encima de la anotación final que puso el título en manos de los Rayados, es tan claro como esto: en el futbol de México los jugadores que marcan diferencias –o que, aún sin capacidad para marcarlas, acaparan reflectores y alineaciones–son casi exclusivamente extranjeros. Un vistazo a los autores del 3–3 global de dicha final de 180 minutos, por no ahondar en los restantes juegos de la liguilla, confirma la evidencia: anotaron el argentino Funes Mori (dos veces) y el colombiano Medina por el vencedor, y el uruguayo Federico Viñas –que también dobleteó, aunque en complicidad con Carlos Rodríguez para mover la pizarra en la ida–, y el paraguayo Richard Sánchez.

Más claro, ni el agua de manantial.

Por cierto… El club Monterrey se alzó con los dos títulos del segundo semestre de 2019 que pone en disputa la primera División, sólo que mientras los orgullosos vencedores del América recibieron millonarias primas y homenajes a tutiplén, a las chicas del equipo femenil las dejaron participar del desfile triunfal pero terminaron por regatearles los modestos premios en metálico que la directiva les habían ofrecido.

Suena raro tratándose de una de las organizaciones más opulentas de nuestro futbol. A menos que estén tratando de revivir los fueros de aquella fama de codos que desde antiguo acompaña injustamente a los regiomontanos.

Adiós a Walter Ormeño. Ha muerto Walter Ormeño (Lima, 03.12.1926CDMX, 04.01.2020), portero peruano y posteriormente entrenador, ya como pieza invariable del futbol mexicano. Llegó al país en 1960, en gira con el equipo limeño Sport Boys, y se quedó aquí para siempre. Jugó para el América hasta que una suspensión por 12 meses, por agresión al árbitro durante una bronca en Toluca, frenó decisivamente su carrera, aunque lo repescara por breve tiempo el Zacatepec, ya con 36 años a cuestas. Como DT, amante de la disciplina sobre el ingenio, tuvo larga trayectoria (1964–84) al frente de Atlante, Cruz Azul, Guadalajara, América, UNAM, Laguna, Pachuca, Atlético Español, León, Necaxa… Fue, sobre todo, un gran arquero, 13 veces internacional por Perú en una época sin fechas FIFA ni partidos frecuentes entre selecciones.

Los que lo vimos jugar y supimos de su trato correcto y caballeroso lo recordaremos siempre con afecto.

¿Año Nuevo Vida Nueva? Pero seamos optimistas. Si no en el ámbito deportivo –donde salvo excepciones predominan el desprecio a los atletas y la neoliberal sed de divisas a costa de lo que sea–, que 2020 traiga a lectores y amigos goce pleno y satisfacciones a raudales en lo que de veras importa y trasciende.

Es lo menos que, a estas alturas del partido, nos merecemos.