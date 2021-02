Si no hay insumos para protegerse, en Sepomex irían a segundo paro; dos han fallecido por Covid

Agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano (Sntsepomex) en el estado de Puebla dan plazo de una semana para que les resuelvan sobre la entrega de equipo con el cual puedan protegerse durante la pandemia de Covid-19, en caso contrario realizarán un segundo paro, advirtió el dirigente Vicente Palacios Samayoa.

El pasado viernes trabajadores suspendieron labores y se manifestaron en las oficinas ubicadas en La Ciénega.

Ayer, en entrevista telefónica con La Jornada de Oriente, el líder sindical indicó que a pesar de que protestaron, no obtuvieron respuesta inmediata, por lo cual no descartan paralizar las actividades otra vez.

Refirió que en el diálogo que tuvieron con la delegada de Sepomex, María de la Luz Flores Hernández, solo se comprometió a trasladar las peticiones a la dirección regional.

Es decir que el personal, entre ellos los carteros, tendrán que seguir adquiriendo por ahora, con recursos propios, materiales como cubrebocas y gel antibacterial; la estimación del dirigente sindical es que cada trabajador gasta en promedio 200 pesos a la quincena en esas compras.

Los sindicalizados piden que también se les dote de caretas y guantes, pero que también haya cloro y sanitizante para que puedan ocuparlo cuando llegan de sus casas o de hacer repartos.

Asimismo, exhibió que las mamparas con las que auxiliares atienden a los usuarios fueron adquiridas por ellas mismas.

Cabe mencionar que en manifestación del viernes de la semana pasada los inconformes también recriminaron que no se les dé mantenimiento a sus motocicletas, a pesar de que hay refacciones que necesitan ser cambiadas.

De igual forman puntualizaron que existe hay un centenar de plazas que no han sido cubiertas, estas quedaron vacantes debido a que los trabajadores fallecieron o se jubilaron.

Dos trabajadores han muerto por Covid

Hasta el momento dos afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano en el estado de Puebla han fallecido por Covid-19, mientras que otros ocho se encuentran en la batalla contra esa enfermedad, confirmó el secretario general, Vicente Palacios.

“Imagínese cuántas cartas no reparten al público usuario y no contamos con un censo de qué usuario está infectado o cuál no, ese es nuestro riesgo de trabajo. Nosotros, como los doctores, estamos en el filo de la pandemia”.

Comentó que varios más se infectaron con coronavirus el año pasado, pero salieron adelante con los cuidados de médicos particulares y del Issste. De esta última institución aseveró que no tienen queja del servicio que han recibido.