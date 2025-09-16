Separan a tres policías municipales de Puebla capital por reprobar exámenes de confianza

El gobierno municipal de Puebla resolvió la separación definitiva de tres agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de un trabajador de la Secretaría de Movilidad, tras procesos administrativos y juicios relacionados con fallas en controles de confianza, ausencias no justificadas y acciones contrarias al reglamento.

De acuerdo con documentación oficial, dos policías municipales no superaron los controles de confianza; la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial de la SSC dictaminó su baja a través de los expedientes COMISIÓN/124/2023-III, fechado el 11 de diciembre de 2023, y COMISIÓN/108/2024-III, del 28 de enero de 2025.

Un tercer agente fue destituido por ausentarse de manera consecutiva durante cuatro días del mes de septiembre de 2024, sin presentar la debida justificación. Pese a que impugnó la decisión administrativa, el juicio resultó desfavorable para sus intereses.

En el caso de la Secretaría de Movilidad y Desarrollo Urbano, la destitución corresponde a la responsabilidad administrativa de un trabajador cuya conducta, aunque tipificada como “no grave”, quedó acreditada por irregularidades cometidas en una obra realizada en avenida Adolfo López Mateos, junta auxiliar La Resurrección. El funcionario fue separado del cargo en junio de 2024, luego de determinar que no actuó conforme al marco reglamentario.

Cabe recordar que en agosto pasado la SSC reconoció la baja de 100 elementos entre marzo y julio, consecuencia de actos presuntamente vinculados con corrupción: robo, abuso de autoridad y nexos con bandas delictivas.

Félix Pallares Miranda, titular de la dependencia, precisó que los procedimientos internos no concluyeron con la remoción, pues el área correspondiente abrió carpetas de investigación en cada caso a fin de esclarecer responsabilidades.

En el historial reciente resalta el caso de un exagente sorprendido cuando sustraía una autoparte de un auto estacionado en Agua Santa y el de una policía detenida en San Andrés Cholula, tras vincularse con una agrupación criminal. Ambos casos derivan en procesos ante las instancias judiciales y administrativas, bajo supervisión de la autoridad interna.

El alcalde José Chedraui Budib ha declarado que habrá cero tolerancia a la corrupción, la omisión y el incumplimiento de deberes tanto en los cuerpos de seguridad como en el aparato de gestión municipal al asegurar que las medidas disciplinarias buscan no solo castigar, sino elevar el estándar de integridad y servicio público en la capital.