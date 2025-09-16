Martes, septiembre 16, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Separan a tres policías municipales de Puebla capital por reprobar exámenes de confianza

Gobierno de Puebla separa tres policías por reprobar controles de confianza y ausentismo. Un funcionario de Movilidad también fue destituido
Gobierno de Puebla separa tres policías por reprobar controles de confianza y ausentismo. Un funcionario de Movilidad también fue destituido. Foto: Es Imagen
Patricia Méndez

El gobierno municipal de Puebla resolvió la separación definitiva de tres agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de un trabajador de la Secretaría de Movilidad, tras procesos administrativos y juicios relacionados con fallas en controles de confianza, ausencias no justificadas y acciones contrarias al reglamento.

De acuerdo con documentación oficial, dos policías municipales no superaron los controles de confianza; la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial de la SSC dictaminó su baja a través de los expedientes COMISIÓN/124/2023-III, fechado el 11 de diciembre de 2023, y COMISIÓN/108/2024-III, del 28 de enero de 2025.

Un tercer agente fue destituido por ausentarse de manera consecutiva durante cuatro días del mes de septiembre de 2024, sin presentar la debida justificación. Pese a que impugnó la decisión administrativa, el juicio resultó desfavorable para sus intereses.

En el caso de la Secretaría de Movilidad y Desarrollo Urbano, la destitución corresponde a la responsabilidad administrativa de un trabajador cuya conducta, aunque tipificada como “no grave”, quedó acreditada por irregularidades cometidas en una obra realizada en avenida Adolfo López Mateos, junta auxiliar La Resurrección. El funcionario fue separado del cargo en junio de 2024, luego de determinar que no actuó conforme al marco reglamentario.

Cabe recordar que en agosto pasado la SSC reconoció la baja de 100 elementos entre marzo y julio, consecuencia de actos presuntamente vinculados con corrupción: robo, abuso de autoridad y nexos con bandas delictivas.

Félix Pallares Miranda, titular de la dependencia, precisó que los procedimientos internos no concluyeron con la remoción, pues el área correspondiente abrió carpetas de investigación en cada caso a fin de esclarecer responsabilidades.

En el historial reciente resalta el caso de un exagente sorprendido cuando sustraía una autoparte de un auto estacionado en Agua Santa y el de una policía detenida en San Andrés Cholula, tras vincularse con una agrupación criminal. Ambos casos derivan en procesos ante las instancias judiciales y administrativas, bajo supervisión de la autoridad interna.

El alcalde José Chedraui Budib ha declarado que habrá cero tolerancia a la corrupción, la omisión y el incumplimiento de deberes tanto en los cuerpos de seguridad como en el aparato de gestión municipal al asegurar que las medidas disciplinarias buscan no solo castigar, sino elevar el estándar de integridad y servicio público en la capital.

Temas

Más noticias

Nacional

Sube a 15 el número de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

La Jornada -
Ciudad de México. La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó un nuevo fallecimiento de una de las víctimas de la explosión...
Internacional

Muere el actor, director y productor Robert Redford a los 89 años

La Jornada -
El actor, director y productor Robert Redford, que era a la vez el galán por excelencia de Hollywood y un influyente defensor del cine...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:02:15

Que viva la presidenta de México y el humanismo mexicano, arenga Armenta en su primer grito de Independencia

Efraín Núñez -
Que viva la presidenta de México, el humanismo mexicano, los héroes poblanos anónimos, los pueblos originarios y los hermanos migrantes, arengó el gobernador Alejandro...
00:00:18

Rechaza Chedraui avance del crimen organizado al zócalo de Puebla, tras el hallazgo de un cuerpo en Analco

Patricia Méndez -
El alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, rechazó que el crimen organizado se haya apoderado del Centro Histórico, después de que un cadáver con...
00:00:48

Función de videomapping ilumina la fachada de la Catedral en honor al Movimiento de Independencia

Patricia Méndez -
El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, encabezó la inauguración de las proyecciones del videomapping "Septiembre Brilla" sobre la fachada de la Catedral,...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025