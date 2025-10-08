Miércoles, octubre 8, 2025
SEP suspende clases presenciales en 5 mil 875 escuelas de Puebla por tormenta tropical “Jerry”

Estudiantes poblanos deberán continuar actividades académicas de manera remota durante suspensión de clases presenciales por tormenta tropical Jerry.
Estudiantes poblanos deberán continuar actividades académicas de manera remota durante suspensión de clases presenciales por tormenta tropical Jerry.
Yadira Llaven Anzures

La Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Puebla anunció la suspensión de actividades académicas presenciales en 5 mil 875 escuelas de las sierras Norte y Nororiental, como medida preventiva ante las intensas lluvias generadas por la tormenta tropical Jerry.

En un comunicado oficial, la dependencia informó que la medida, con efecto inmediato, busca resguardar la seguridad de la comunidad educativa en un total de 64 municipios que se verán afectados por el temporal.

La suspensión se aplicará para los días 8 y 9 de octubre de 2025. Las autoridades educativas prevén el retorno a las aulas para el viernes 10 de octubre, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

La determinación abarca a estudiantes de todos los niveles, desde preescolar hasta superior, quienes deberán continuar sus actividades de manera remota. La instrucción es que los alumnos realicen sus tareas y sigan los planes académicos correspondientes utilizando libros de texto y actividades a distancia.

En la Sierra Norte, los municipios que suspenden clases presenciales son: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Chiconcuautla, Chignahuapan, Coatepec, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huachinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepeztintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

En la Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Huitzalan, Ixtacamaxtitlán, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xaltepetla, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zongozotla.

La dependencia exhortó a padres de familia, tutores y docentes a mantenerse informados a través de los canales oficiales y acatar las recomendaciones de Protección Civil, priorizando en todo momento la seguridad de los menores y jóvenes.

La colaboración con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Riesgo de Desastres es permanente para monitorear la evolución del fenómeno meteorológico y garantizar el derecho a la educación.

