SEP: se restableció el diálogo con normalistas de Teteles

Después de casi tres meses sin interlocución formal, alumnas del Honorable Consejo Estudiantil “Juventud Rebelde” de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles de Ávila Castillo tuvieron anoche una reunión con el subsecretario de Educación Superior de Puebla, Gonzalo Amador Juárez Uribe, para revisar sus demandas pendientes y reactivar el diálogo con la Secretaría de Educación Pública estatal (SEP).

La mesa se generó una semana después de que las normalistas protestaran frente a la Secretaría de Gobernación federal, denunciando la falta de respuesta de las autoridades educativas estatales en temas de infraestructura, matrícula, internado y hostigamiento hacia la comunidad estudiantil.

En su cuenta oficial de X, la SEP celebró la reanudación del diálogo con el siguiente mensaje:

“Informamos que, alumnas del Consejo Estudiantil de la Escuela Normal Rural ‘Carmen Serdán’, ubicada en la localidad de Teteles de Ávila Castillo, fueron atendidas por el subsecretario de Educación Superior, Gonzalo Amador Juárez Uribe, por instrucción del secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso. Esto, con la finalidad de establecer un espacio formal de diálogo, para escuchar y atender sus solicitudes. La dependencia mantiene un diálogo permanente, abierto, comprometido y respetuoso con la comunidad estudiantil de esa casa de estudios, en respuesta al compromiso del gobernador @armentapuebla_ por mejorar la calidad educativa.”

Sin embargo, las alumnas no compartieron el entusiasmo oficial. Voceras del Honorable Consejo Estudiantil señalaron que el avance fue mínimo, que la reunión inició con retraso debido al cierre de oficinas centrales de la SEP y que la fotografía difundida por la dependencia no fue autorizada por ellas.

Además, recalcaron que el secretario de Educación, Manuel Viveros Narciso, no se ha reunido con el Consejo Estudiantil desde el 23 de septiembre, lo que consideran una falta de compromiso con la resolución del conflicto.

Entre sus principales demandas destacan: Destitución de la directora Brenda Inés Nájera Torres; del subdirector académico, David Amado Sánchez Juárez; y del subdirector administrativo, Fernando Cruz Ortega, a quienes acusan de hostigamiento, intimidación y obstaculización del trabajo estudiantil. Asimismo, la eliminación de la matrícula externa y garantía del régimen de internado para todas las estudiantes internas, conforme al modelo de las normales rurales.

También demandan mejoras urgentes en infraestructura, como abastecimiento de agua potable, entrega de insumos escolares completos y atención al deterioro de dormitorios y áreas comunes, amén de publicación oportuna de la convocatoria de nuevo ingreso para el ciclo 2025–2026.

Las jóvenes señalaron que, aunque aceptaron dialogar, no existe aún ninguna respuesta concreta a sus exigencias y que seguirán insistiendo en que la autoridad estatal atienda de manera directa y con presencia del titular de la SEP.