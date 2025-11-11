Martes, noviembre 11, 2025
SEP se niega a entregar cuotas de trabajadores al sindicato disidente del SNTE 23

Se estableció una mesa de diálogo para resolver las demandas del SITEM Puebla

Martín Hernández Alcántara

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM) denunció que la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Puebla no ha entregado las cuotas sindicales que descuenta de manera directa a los trabajadores afiliados.

Durante una manifestación que se llevó a cabo la mañana de ayer frente a las oficinas centrales de la dependencia, integrantes de la organización gremial demandaron el cumplimiento de acuerdos previos en los que la secretaría poblana se comprometió a reconocer el concepto de descuento sindical en los talones de pago y transferir los recursos correspondientes al SITEM.

Los docentes advirtieron que la retención de dichas cuotas impide el funcionamiento administrativo del sindicato y constituye una falta de respeto a la libre afiliación sindical, derecho reconocido por la legislación laboral y educativa.

Además de la entrega inmediata de las cuotas, el SITEM exige el cumplimiento de compromisos firmados con la SEP estatal en mesas anteriores. Asimismo, respeto a la libre afiliación sindical sin represalias laborales, asignación de un espacio físico dentro de la dependencia para sus labores gremiales, transparencia en la asignación de plazas y promociones docentes, que —según denuncian— se han realizado sin criterios claros ni equitativos.

Los manifestantes bloquearon los accesos peatonales de la sede central de la SEP, en la ciudad de Puebla.

Con mantas y consignas como “Cumplan los acuerdos” y “Respeto a la libre sindicalización”, exigieron una reunión directa con autoridades educativas para resolver el conflicto.

Se atienden demandas: SEP

Ante la protesta, el titular de la SEP, Manuel Viveros Narciso, informó en entrevista que ya se instaló una mesa de diálogo con los líderes del SITEM, en la que participaron funcionarios de alto nivel.

“Hace un momento se estableció una mesa de diálogo; estuvo ahí mi compañero Subsecretario de Educación Obligatoria, mi secretario particular, el de Recursos Humanos; estuvieron dialogando, vino su líder nacional”, señaló Viveros.

El funcionario enfatizó que el gobierno estatal mantiene una postura de respeto hacia todos los sindicatos y que se mantiene abierto al diálogo.

“Todos los compañeros trabajadores al servicio de la educación tienen derecho de asociarse, nosotros somos respetuosos. Mi gobernador ha sido muy puntual en que mantengamos la comunicación con todos los sindicatos y estamos justamente atendiéndolos”, añadió.

El titular de la dependencia aseguró que el gobierno de Puebla seguirá escuchando y atendiendo las demandas de las organizaciones magisteriales, siempre dentro de un marco de respeto y diálogo institucional, mientras el SITEM adelantó que evaluará nuevas acciones si no hay respuestas concretas en los próximos días.

