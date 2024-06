SEP rechaza remover a directora de Educación Especial y sostiene que no hay elementos en su contra

Pese a la inconformidad de la gran mayoría de docentes y supervisores de Educación Especial, la directora de este nivel Jeanine Hanan Zehenny, permanecerá en el cargo.

Ayer se llevó a cabo una reunión entre el secretario de Educación Pública, Jorge Estefan Chidiac; el dirigente de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), José Luis González Morales; Pedro Mendoza Peña, encargado de despacho de la dirección general de Educación Básica, primer nivel; y representantes de trabajadores inconformes con el actuar de la funcionaria estatal, mismos que protestaron el pasado viernes.

Sin embargo, durante el encuentro se indicó a los opositores que no sería removida porque es cercana al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y porque no existen elementos en su contra.

El único compromiso es que la Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzará un proceso de vigilancia sobre el trabajo de Hanan Zeheny, a fin de recabar pruebas de su desempeño.

Habrá reuniones periódicas para evaluar el comportamiento de la directora y a estas asistirá Fernando Navarro Juárez, como representante sindical de Educación Especial.

Asimismo, los funcionarios estatales exhortaron a las y los inconformes a mantener el diálogo.

No obstante, los trabajadores señalan que la SEP está violentando sus propias reglas, pues la directora de Educación Especial no cuenta ni con conocimientos ni con una trayectoria magisterial, toda vez que es abogada.

Expusieron que en el Manual de Operaciones se establece que la persona que ocupe el cargo debe tener licenciatura en Educación Especial, psicología o alguna carrera afín, así como contar con tres años de experiencia laboral en el sector educativo y público.

El encuentro celebrado en la sala Vasconcelos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), comenzó alrededor de las 14:00 horas y se prolongó hasta alrededor de las 7 de la noche.

Al mismo no acudió Jeanine Hanan Zehenny, pese a que se había solicitado por parte de los inconformes que estuviera presente.

Presuntamente, el domingo pasado dicha funcionaria estuvo llamado personalmente a los supervisores que acudirían al encuentro celebrado ayer para pedirles que hablaran bien de ella, pero debido a la inconformidad con el trato que les ha dado, algunos optaron por no contestarle el teléfono.

Los trabajadores añadieron que ante la negativa de removerla, no les queda más que confiar en las autoridades educativas, pero que quedan con una sensación de desamparo de la SEP.

Es necesario recordar que el pasado viernes, docentes, supervisores y directoras de Educación Especial se manifestaron en las instalaciones del SNTE 23 y posteriormente dentro y fuera de la SEP, debido a presuntos malos manejos de dinero por parte de Hanan Zehenny, así como por acoso laboral, toda vez que tras su arribó a la dirección que ahora ocupa comenzó a pedir al personal reporte por cada hora laborada.

Hasta el cierre de la presente edición se desconocía si los trabajadores retomarán las protestas si no cambia la actitud de la directora.

Lo que sí garantizaron es que seguirán con sus actividades normales, a fin de no dejar desprotegidos a infantes que atienden, toda vez que son más de 13 mil menores de edad y mismos que presentan discapacidad visual, auditiva, intelectual, motriz o psicosocial.

Es decir que se trata de niñas y niños que no oyen, no ven, con esquizofrenia, autismo o síndrome de Down, así como problemas de conducta, dificultades severas en el aprendizaje o tienen aptitudes sobresalientes.

“Estamos desprotegidos porque, aunque trabajamos por un sentido común, que es el interés superior de la niñez, y aun aportando pruebas y testimonios de viva voz de supervisores, directores y docentes, mostrando documentos, no fueron escuchados y nos piden aguantar hasta que ellos (los funcionarios de la SEP) constaten de propia vista lo que dicen en las quejas”, expuso una trabajadora.