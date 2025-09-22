Tras inconformidad de docentes, SEP reabrirá la Corde Zacatlán

La Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (Corde) volverá a operar en Zacatlán en aproximadamente un mes, informó a La Jornada de Oriente la secretaria general de la delegación D-II-45, María Pérez García, tras un encuentro con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y representantes sindicales. Esta decisión responde a la demanda de docentes, supervisores y padres de familia de la Sierra Norte que, desde la desaparición de la Corde 19, enfrentaban mayores dificultades para realizar trámites y gestiones educativas.

En la reunión, celebrada la semana pasada, participaron el secretario de Educación, Manuel Viveros Narciso, el subsecretario Antonio Medina Ramírez y Judith Elizabeth Muñoz Bautista, directora estatal de Cordes, quienes recibieron el diagnóstico elaborado por docentes de la región. Se expusieron las limitaciones en caminos, costos y tiempos de traslado para los habitantes de diez municipios de la zona norte, que incluyen Tlapacoya, Ahuacatlán y San Felipe Tepatlán, entre otros.

El pasado 25 de agosto, con el nuevo reglamento estatal, se creó un esquema de 26 Cordes, pero la estructura regional de Zacatlán quedó excluida. La situación provocó que la comunidad educativa entregara un pliego petitorio respaldado por 2 mil 500 firmas de padres, supervisores y personal de apoyo educativo, dirigido tanto al gobernador Alejandro Armenta como a la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, y al secretario federal de Educación, Mario Delgado Carrillo.

María Pérez García explicó que durante el encuentro se hizo énfasis en que Zacatlán es uno de los pilares del desarrollo regional y punto de acceso a la Sierra Norte, motivo por el cual es vital que la coordinación retorne a la localidad. “El secretario de Educación escuchó nuestra petición y reconoció la importancia de que los servicios educativos estén cerca de las comunidades”, resaltó la dirigente sindical.

El titular de la SEP Puebla manifestó que la reapertura de la Corde Zacatlán es un compromiso institucional, aunque advirtió que el trámite requiere la modificación formal del reglamento interior de la SEP. Este proceso, precisó, tomará cerca de un mes antes de que la decisión sea oficializada y publicada.

Por lo pronto, los colectivos escolares han comenzado a liberar parcialmente las instalaciones de la excorde, bajo el acuerdo de que, en los próximos días, la SEP designe a una persona encargada de recibir y formalizar la transición administrativa.

La representante sindical señaló que se mantendrá el diálogo para garantizar que los servicios educativos no sólo se restablezcan en Zacatlán, sino que, en el futuro, puedan beneficiar a otros municipios afectados por las recientes modificaciones.

Las autoridades estatales aseguraron que en la próxima versión del reglamento quedará plasmado el ajuste para la Sierra Norte y que se escuchará a todas las comunidades impactadas por el cierre y reubicación de Cordes en Puebla.