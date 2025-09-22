SEP Puebla rehúsa destituir a director de Educación Física, pese a presión docente

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla no removerá a Omar Efrén Martínez Sánchez de la dirección de Educación Física, a pesar de la presión de maestros de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Osman Gutiérrez Ortiz, secretario de Trabajo y Conflictos de dicha organización magisterial, confirmó a La Jornada de Oriente que representantes de la dependencia estatal rechazaron quitar del cargo al director, en una reunión celebrada el pasado viernes.

“La autoridad insiste en mantener al director de Educación Física, entonces, pues no aceptamos”, declaró.

El representante gremial no reveló si están considerando recurrir a otras medidas más fuertes para ejercer presión para la destitución de Martínez Sánchez, como la del jueves pasado, cuando tomaron la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (Corde) Norte, además de que bloquearon ambos sentidos del bulevar San Felipe y sus laterales.

En la protesta, los docentes denunciaron que el director actúa unilateralmente en la reasignación y remoción de personal, puesto que son movimientos que no consulta con la representación sindical.

Indicaron que ha ordenado el traslado de personal entre regiones sin convocatorias ni respeto a criterios de antigüedad y ha recurrido al uso de amenazas para presionar a los trabajadores.

Esta situación ha generado crispación en zonas como Izúcar de Matamoros, Atlixco, Tepeaca y Zacatlán, según testimonios sindicales.

Actualmente, cerca de mil 400 docentes y supervisores integran la estructura de Educación Física en Puebla bajo la sección 23 del SNTE, que exige transparencia y respeto a los procesos de cambio de personal.

Las demandas del sindicato se centran en la importancia de recuperar el respeto a los acuerdos colectivos y de garantizar que la estructura sindical y administrativa sea defendida ante las decisiones unilaterales que afectan directamente la estabilidad laboral y educativa en la entidad.

Además, señalaron que el director desconoce las dinámicas internas y los acuerdos colectivos que históricamente rigen la relación entre la autoridad educativa y los docentes de Puebla.