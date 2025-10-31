Viernes, octubre 31, 2025
SEP pagará con cheque a 2 mil 658 trabajadores magisteriales que no recibieron su quincena

El problema surgió por la suspensión de CIBanco

Patricia Gutiérrez Rodríguez

La Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Puebla anunció el pago con cheque nominativo a 2 mil 658 trabajadores y trabajadoras que no recibieron su salario correspondiente debido a la suspensión de servicios de CIBanco, una problemática que afectó la dispersión de nómina del magisterio local durante la segunda quincena de octubre de 2025.

Según la dependencia, la determinación responde a una instrucción del Banco de México de detener ciertas operaciones de la entidad bancaria, lo que interrumpió el flujo regular de instrucciones de pago para docentes y personal administrativo poblano.

En un comunicado difundido ayer, la autoridad educativa precisó que las erogaciones correspondientes a las quincenas ordinarias y extraordinarias serán entregadas, de manera transitoria, mediante cheque nominativo.

Este instrumento de pago está disponible para los afectados en la Coordinación de Desarrollo Educativo (Corde) que les corresponda a partir de las 12 horas del 29 de octubre.

La SEP puntualizó que la medida estará vigente en tanto se estabiliza la situación bancaria.

El pasado miércoles, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 23 denunció el retraso en la percepción de sus sueldos correspondientes a la segunda quincena del presente mes e indicó que estaba en pláticas con la SEP federal y estatal para resolver el problema.

La SEP de Puebla afirmó que, una vez resuelta la contingencia bancaria, dialogará con los trabajadores para definir a través de qué institución bancaria se efectuarán los pagos a futuro, dejando claro que, por ahora, la expedición de cheques será la vía segura y rápida para garantizar los derechos laborales y salariales de todo su personal en Puebla.

“Esta medida estará vigente de manera transitoria; posteriormente, las y los trabajadores y la dependencia acordarán en qué institución bancaria se realizarán las remuneraciones subsecuentes”, expresó la dependencia en el documento oficial.

