Jueves, octubre 30, 2025
SEP pagará con cheque a 2 mil 658 trabajadores magisteriales que no recibieron el pago de su quincena

El problema surgió por la suspensión de CIBanco

La SEP de Puebla pagará con cheque a 2,658 trabajadores afectados por la suspensión de servicios de CIBanco
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Puebla anunció el pago con cheque nominativo a 2 mil 658 trabajadores y trabajadoras que no recibieron su salario correspondiente debido a la suspensión de servicios de la institución bancaria CIBanco, una problemática que afectó la dispersión de nómina del magisterio local durante la segunda quincena de octubre de 2025.

Según la dependencia, la determinación responde a una instrucción del Banco de México de suspender ciertas operaciones de la entidad bancaria, lo que interrumpió el flujo regular de instrucciones de pago para docentes y personal administrativo.

En un comunicado difundido este 30 de octubre, la autoridad educativa precisó que las erogaciones correspondientes a las quincenas ordinarias y extraordinarias serán entregadas, de manera transitoria, mediante cheque nominativo. Este instrumento de pago estará disponible para los afectados en la Coordinación de Desarrollo Educativo (Corde) que les corresponda a partir de las 12 horas del penúltimo día hábil de cada quincena, medida que estará vigente mientras se estabiliza la situación bancaria.

Ayer, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Sección 23 denunció el retraso en la percepción de sus sueldos correspondientes a la segunda quincena de octubre e indicó que estaba en pláticas con la SEP federal y estatal para resolver el problema.

La SEP de Puebla afirmó que, una vez resuelta la contingencia bancaria, dialogará con los trabajadores para definir a través de qué institución bancaria se efectuarán los pagos a futuro, dejando claro que, por ahora, la expedición de cheques será la vía segura y rápida para garantizar los derechos laborales y salariales de todo su personal en Puebla.

“Esta medida estará vigente de manera transitoria; posteriormente, las y los trabajadores y la dependencia acordarán en qué institución bancaria se realizarán las remuneraciones subsecuentes”, expresó la dependencia en el documento oficial.

SICT: Transporte de EU restringe nuevas rutas desde el AIFA y el AICM hasta nuevo aviso

La Jornada -
Jessika Becerra Ciudad de México. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), informó que una de las dos órdenes ejecutivas emitidas por del Departamento de...
Israel reanuda el alto al fuego en Gaza tras bombardeos que mataron a más de 100 personas

La Jornada -
Afp Gaza. Israel anunció este miércoles que reanudó el alto el fuego en la franja de Gaza, tras haber llevado a cabo bombardeos que dejaron más...

