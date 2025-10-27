Lunes, octubre 27, 2025
Educación

Reporta SEP calma en el Tecnológico de Texmelucan durante primer día de clases tras protestas

Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan.
Martín Hernández Alcántara

La Secretaría de Educación Pública de Puebla informó que las actividades académicas en el Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan se desarrollan con normalidad tras las protestas estudiantiles de semanas recientes.

En el comunicado difundido en X, la dependencia indicó que personal de la Secretaría mantiene reuniones con jefes de dirección del plantel y reiteró su compromiso de sostener un trato respetuoso y cordial con la comunidad educativa del instituto tecnológico.

El mensaje se difundió luego de una serie de protestas estudiantiles en el ITSSMT, donde los inconformes bloquearon accesos al centro educativo para exigir la destitución de directivos, así como mejoras en las condiciones académicas y de infraestructura del tecnológico.

Los estudiantes también denunciaron presuntos casos de malos manejos administrativos y solicitaron la intervención de las autoridades estatales para atender sus demandas en el instituto de San Martín Texmelucan.

La movilización derivó en la suspensión parcial de clases y actividades administrativas, situación que generó preocupación entre padres de familia y personal docente del plantel educativo.

Ante ello, la SEP envió representantes para establecer un diálogo con los alumnos del tecnológico y acordar mecanismos que permitan resolver el conflicto sin afectar el desarrollo del ciclo escolar en el instituto.

El pronunciamiento oficial busca calmar la tensión dentro del plantel, mientras continúan las conversaciones entre los responsables de la Secretaría y los jefes de dirección. Hasta el momento, no se ha informado sobre cambios en la estructura directiva ni sobre posibles sanciones administrativas en el tecnológico de Texmelucan.

