SEP fue responsable por omisiones en novatada que violó derechos humanos de dos alumnas de la Normal de Teteles: CDH

La Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla (CDH) confirmó que autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de la entidad incurrieron en omisiones graves que derivaron en violaciones a los derechos humanos de al menos dos estudiantes, una de ellas menor de edad, durante una “novatada” en la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles en agosto de 2024.

Mediante la recomendación 13/2025, el organismo acreditó que las víctimas fueron privadas de agua y alimento, incomunicadas, forzadas a realizar actividades físicas extenuantes y sometidas a maltratos físicos, psicológicos y verbales por parte de otras alumnas, todo ello bajo la tolerancia del personal directivo de la institución y sin intervención alguna por parte de la SEP.

El documento señala que la menor, identificada como Víctima 1 (V1), permaneció encerrada durante varios días, presentando síntomas de fiebre y deshidratación. Tras ser rescatada por su madre, fue diagnosticada con hepatitis.

La segunda estudiante, Víctima 2 (V2), de 18 años, reportó infecciones derivadas de la falta de higiene y daño renal causado por la ingesta mínima de líquidos, ya que, según su testimonio, solo se les permitía beber medio vaso de agua al día.

Ambas jóvenes abandonaron sus estudios a causa de las afectaciones sufridas. Las valoraciones psicológicas realizadas por peritos de la propia CDH confirmaron que presentaban daño emocional, cognitivo y físico como consecuencia del ambiente hostil y violento del internado.

La Comisión enfatizó que la SEP incurrió en una grave omisión al deber de cuidado y le atribuyó responsabilidad institucional, al no garantizar la integridad de las estudiantes ni prevenir prácticas lesivas como las novatadas, las cuales, según testimonios recabados por el organismo, se reproducen desde hace más de 30 años sin regulación ni supervisión.

De acuerdo con el expediente, durante la semana de inducción no hubo presencia de personal docente ni administrativo, y las decisiones fueron tomadas por el Comité Estudiantil, que impuso condiciones, exigió listas de herramientas y alimentos, y obligó a los tutores a firmar un reglamento del cual no se les permitió conservar copia alguna.

Además de la privación de libertad, la violencia psicológica y la negligencia institucional, la CDH identificó un patrón de permisividad y ausencia de protocolos frente a prácticas reiteradas que, en años anteriores, ya habían provocado lesiones e incluso la muerte de estudiantes, como ocurrió en 2021 durante la toma de una caseta en el municipio de Cuapiaxtla, en el oriente del estado de Tlaxcala.

Las normalistas fallecidas el 21 de mayo de 2021 fueron identificadas como Iris S, de 21 años, originaria de Guerrero, y Mónica Paola R, de 22, oriunda de Tlatlauquitepec, Puebla.

Según reportes oficiales, un grupo de aproximadamente 70 estudiantes de la institución entregó un pliego petitorio en la ciudad de Puebla alrededor del mediodía, ofreció una rueda de prensa y posteriormente marchó hacia las casetas de Cuapiaxtla, a donde arribaron pasadas las tres de la tarde.

Durante su manifestación en la caseta de peaje de la autopista Amozoc–Perote, en un intento por presuntamente saquear un tráiler cargado de bebidas energizantes que arrancó su marcha, dos jóvenes cayeron desde la parte alta de la unidad y sufrieron impactos fatales en la cabeza.

En su análisis, la Comisión equiparó los hechos con hostigamiento escolar sistemático, citando criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Además, señaló que este fenómeno ha sido normalizado bajo el argumento de los “usos y costumbres” del plantel, lo que representa una grave transgresión a los derechos de niñas y jóvenes.

La Recomendación 13/2025 exige a la SEP implementar medidas de reparación integral del daño, garantizar la no repetición de estos actos, regular la semana de inducción, establecer vigilancia permanente en el internado y sancionar a las autoridades y servidores públicos responsables por las omisiones.

Aunque en 2024 el entonces secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, reconoció públicamente que podrían derivarse consecuencias penales, la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) informó a finales de agosto de ese año que no podía iniciar una investigación de oficio por estos hechos.

Por tal motivo, el entonces fiscal Gilberto Higuera Bernal explicó que las víctimas no presentaron una denuncia formal, lo que impidió la apertura de una carpeta de investigación.

