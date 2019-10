SEP autoriza recursos para Programa de Estímulos a trabajadores de la UAP; solo falta firma del gobierno estatal

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha autorizado la entrega de recursos federales y estatales para poder pagar a los trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) el 16 por ciento de aumento al Programa de Estímulos que se tiene pendiente este año, reveló en entrevista con La Jornada de Oriente (JO) el rector, Alfonso Esparza Ortiz (AEO).

El titular de la Administración Central de la Máxima Casa de Estudios dijo que el pago podría hacerse efectivo a los empleados de la institución en la primera quincena de noviembre, si el gobierno estatal firma entre hoy y el martes de la semana entrante el convenio de colaboración.

“La buena noticia es que la semana pasada ya nos mandó la SEP el incremento salarial de este año que estaba pendiente. Esa es una muy buena noticia porque había la duda de que se reconociera por parte de la Secretaría Hacienda, pero bueno, tarde pero ya llegó, ya está. Lo único que falta es que se firme el convenio y el convenio es como el que se realiza cada año, cada vez que hay recursos de la Federación hay una participación del estado. Entonces, la tramitología implica recolectar firmas de funcionarios del gobierno estatal, del gobernador, y regresarlo a la Secretaría de Educación Pública y a partir de ese momento ya nos entregan los recursos. Entonces, en cuanto tengamos ese convenio firmado por parte del gobierno estatal, podemos enviarlo a la Federación y podremos tener el recurso”, explicó.

JO-¿Cuándo podría firmarse este convenio?

AEO-Pues esperamos que sea lo más pronto posible. Lo entregamos el día de ayer, tal como lo manda la SEP-respondió.

JO-¿Ya lo entregó la universidad al gobierno estatal?

AEO- Ya, ya lo tienen en cuatro diferentes dependencias que son las cuatro firmas que lleva por parte del gobierno del estado y lo que queremos es que sea lo más rápido posible para que nos llegue el recurso y podamos cubrir a los trabajadores que se les había quedado a deber una parte del programa de estímulos, poder cubrir este pendiente que teníamos con ellos.

JO-¿Cuál es el plazo establecido por Federación con ustedes a fin de que entregue este convenio ya firmado por las instancias de gobierno estatal?

AEO-Depende del tiempo que requiramos para poder disponer del recurso. Cuando viene, por ejemplo, el tema del ingreso, del presupuesto anual, por ejemplo en diciembre, depende del tiempo en que lo regresemos para que ellos nos den el recurso. En teoría no hay un plazo establecido, pero si nos tardamos más de una semana, pues es toda una complicación poder contar con el recurso. Entonces cuando es el del año, mientras no lo entreguemos, no nos dan la partida del subsidio, entonces aquí…

JO-¿Digamos que entre más dilate la firma de este convenio, pues más se retrasará el pago para los trabajadores?

AEO- Así es. Una vez que lo recibe la SEP, lo valida, lo firman las propias autoridades de la SEP y Hacienda, entonces empieza el trámite para la radicación del recurso federal, y como en el tema del subsidio estatal, una vez que llega la aportación federal se tiene que dar la parte estatal.

JO-O sea, es una mezcla de recursos.

AEO-La misma proporción que se realiza con el tema del subsidio. Ojalá lo pudiera dar en un par de días el gobierno del estado, es el convenio tradicional que siempre se hace como parte de la Secretaría de Educación Pública, y nosotros, si lo obtuviéramos, por ejemplo, esta misma semana, que es complicado porque es inhábil el viernes, pero digamos si lo tuviéramos el martes de la próxima, estaríamos en condiciones de poder cubrirle a los trabajadores el 15 de noviembre el faltante de estos estímulos, y otras cuestiones que habían quedado pendientes.

JO-¿Cuánto podrían esperar los trabajadores también que se vea reflejado porcentualmente por estos recursos federales y estatales?

AEO-Lo que se dejó de cubrir a los trabajadores fue el 16 por ciento del Programa de Estímulos

JO- Ah, fue el que generó alguna molestia entre los trabajadores académicos.

AEO-Exactamente, el Programa de Estímulos que tradicionalmente se dejaba de otorgar en abril y mayo, se daba a partir de julio. Entonces esa parte que está por cubrirse que es el 16 por ciento se cubriría total y en forma retroactiva. Esa fue una de las cuestiones que planteamos, si contábamos con el recurso se haría de inmediato. Entonces estaríamos en posibilidades de hacerlo para la primera quincena de noviembre. Depende por eso de De la la agilidad con que lo podamos tener. Y la parte que estamos considerando con respecto a la otra pregunta, pues es también esperar que todo lo que ayer se trató y que hoy se dieron las conclusiones al legislativo, a las autoridades diferentes que participaron en este foro del día de ayer, también tenga una repercusión pronta para que el presupuesto de las universidades públicas pueda ser incrementado o se puedan establecer nuevamente los fondos concursables, se pueda tener certeza en las nuevas plazas que requerimos todas las universidades y que podamos seguir avanzado.

Digamos este logro ayer mismo también se le agradeció al subsecretario de Educación federal, a Luciano Concheiro, porque fue básicamente él el que hizo las gestiones ante Hacienda y él que nos dio la grata noticia la semana pasada.