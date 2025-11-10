Lunes, noviembre 10, 2025
NoticiasEducación

SEP afirma que en el Tecnológico de Tlatlauquitepec está a punto de terminar el paro; en Ajalpan la protesta sigue

Instalaciones del Tecnológico de Tlatlauquitepec
Instalaciones del Tecnológico de Tlatlauquitepec
Martín Hernández Alcántara

Al cumplirse casi un mes de la suspensión se actividades presenciales en el Instituto Tecnológico de Tlatlauquitepec y dos semanas en el de Ajalpan, el secretario de Educación en Puebla, Manuel Viveros Narciso, afirmó que en el segundo plantel hoy se realizan actividades de limpieza para volver a las aulas y agregó que que en el primero las pláticas con estudiantes van bien encaminadas a volver a la normalidad académica.

En una entrevista, el funcionario recordó que en el Tecnológico de San Martín Texmelucan las clases en salones se recuperaron desde la semana pasada y agregó que aunque el Tecnológico de Tehuacán es de jurisdicción federal, la dependencia a su cargo acompaña el diálogo con los alumnos.

Después de la entrevista, fuentes autorizadas de la SEP aseguraron a La Jornada de Oriente que el pasado fin de semana los grupos sabatinos del Tecnológico de Tlatlauquitepec retornaron al plantel.

Lee: Si acusaciones se comprueban, SEP no protegerá a directivos de tecnológicos: Juárez

“En el caso de Tlatlauqui, este fin de semana estuvieron mis compañeros de la Subsecretaría de Educación Superior y ya también dialogaron. El día de hoy están haciendo la limpieza correspondiente de las instalaciones, el día de mañana van a estar trabajando con un plan de regularización para las clases que se tiene que dar con los alumnos para que no pierdan absolutamente nada, sino que tengan la oportunidad de seguir estudiando como debe de ser”, explicó el titular.

Luego, añadió: “En el caso de Ajalpan se mantienen las mesas de diálogo, esperamos pronto se restablezca la actividad presencial de las y los alumnos. Este miércoles mis compañeros acordaron estar trabajando con los alumnos y con los maestros para buscar alternativas de solución, es lo que tenemos hasta este momento con relación a los tecnológicos”.

Temas

Más noticias

Internacional

Trump indulta a Giuliani y otros acusados de intentar anular victoria de Biden en 2020

La Jornada -
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó a su ex abogado personal Rudy Giuliani, a su ex jefe de gabinete Mark Meadows...
Nacional

Sellarán Michoacán más de 12 mil elementos de las fuerzas federales

La Jornada -
Ciudad de México. Con el despliegue de distintas fuerzas de seguridad, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se aplicará...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Si acusaciones se comprueban, SEP no protegerá a directivos de tecnológicos: Juárez

Martín Hernández Alcántara -
El subsecretario insta a estudiantes a tramitar denuncias penales por acoso
00:01:19

Tecnm dejó plantados a estudiantes del ITT, lo que llevó a la toma de vialidades por parte de los alumnos

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Pese a que hubo el compromiso oral por parte de directivos de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México (Tecnm) para iniciar el...

Marcha de la “generación Z” es promovida por la derecha: Normalistas

La Jornada -
Laura Poy Solano México. Alumnos de escuelas normales rurales demandaron una reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para buscar soluciones a la...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025