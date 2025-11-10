SEP afirma que en el Tecnológico de Tlatlauquitepec está a punto de terminar el paro; en Ajalpan la protesta sigue

Al cumplirse casi un mes de la suspensión se actividades presenciales en el Instituto Tecnológico de Tlatlauquitepec y dos semanas en el de Ajalpan, el secretario de Educación en Puebla, Manuel Viveros Narciso, afirmó que en el segundo plantel hoy se realizan actividades de limpieza para volver a las aulas y agregó que que en el primero las pláticas con estudiantes van bien encaminadas a volver a la normalidad académica.

En una entrevista, el funcionario recordó que en el Tecnológico de San Martín Texmelucan las clases en salones se recuperaron desde la semana pasada y agregó que aunque el Tecnológico de Tehuacán es de jurisdicción federal, la dependencia a su cargo acompaña el diálogo con los alumnos.

Después de la entrevista, fuentes autorizadas de la SEP aseguraron a La Jornada de Oriente que el pasado fin de semana los grupos sabatinos del Tecnológico de Tlatlauquitepec retornaron al plantel.

“En el caso de Tlatlauqui, este fin de semana estuvieron mis compañeros de la Subsecretaría de Educación Superior y ya también dialogaron. El día de hoy están haciendo la limpieza correspondiente de las instalaciones, el día de mañana van a estar trabajando con un plan de regularización para las clases que se tiene que dar con los alumnos para que no pierdan absolutamente nada, sino que tengan la oportunidad de seguir estudiando como debe de ser”, explicó el titular.

Luego, añadió: “En el caso de Ajalpan se mantienen las mesas de diálogo, esperamos pronto se restablezca la actividad presencial de las y los alumnos. Este miércoles mis compañeros acordaron estar trabajando con los alumnos y con los maestros para buscar alternativas de solución, es lo que tenemos hasta este momento con relación a los tecnológicos”.