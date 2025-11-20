Tras 6 años de incumplimiento, SEP dice que ahora sí dotará a normalistas de Teteles de autobús

La Secretaría de Educación Pública del estado de Puebla (SEP) anunció que adquirirá un autobús para la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, de Teteles de Ávila Castillo.

La compra del vehículo es compromiso del Poder Ejecutivo incumplido desde 2019 por los gobiernos de Luis Miguel Barbosa Huerta y Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

El transporte es una exigencia histórica para garantizar la movilidad académica de las estudiantes, quienes pertenecen a comunidades rurales y dependen totalmente de la institución para sus traslados.

El comunicado 1118/2025, emitido por la SEP informó que, tras un encuentro con el Honorable Consejo Estudiantil “Juventud Rebelde”, se acordó la compra del autobús, la solicitud al CAPCEE de validar el proyecto de una techumbre en la zona deportiva, y la reorientación de recursos para la capacitación del personal docente.

“El Gobierno del Estado… refrenda su compromiso de atender y respaldar a la comunidad educativa”, indicó la dependencia encabezada por Manuel Viveros Narciso, titular de la SEP Puebla.

La reunión tuvo lugar la tarde-noche de ayer.

Sin embargo, las normalistas dijeron a La Jornada de Oriente que el secretario no estuvo presente en la reunión, lo que alienta su desconfianza hacia las promesas institucionales.

A través de sus voceras, las estudiantes señalaron que, aunque reconocen el anuncio del autobús, no existen certezas de que la compra se concrete ni de que el vehículo sea utilizado exclusivamente para actividades académicas.

Las jóvenes manifestaron su temor por el uso político y administrativo del autobús prometido.

“Nos preocupan las licitaciones para que se firme el contrato del autobús y que realmente sea para las alumnas y no para otros fines”, expresaron.

En su posicionamiento, las normalistas enumeraron otros asuntos estancados desde agosto, cuando la SEP rompió unilateralmente el diálogo: La presencia de matrícula externa en segundo año, derivada de la Recomendación 13/2025 de la CDH Puebla. Las estudiantes exigen que esas personas sean trasladadas a otro plantel, pues violan el reglamento del normalismo rural.

Asimismo, la promoción de la deserción en primer año, atribuida a personal ajeno enviado por la Dirección de Formación Docente.

Señalaron que tampoco hay avance en la destitución del equipo directivo, encabezado por Brenda Inés Nájera Torres, a quien acusan de hostigamiento, intimidación y violaciones al modelo educativo.

Acusaron falta de reconocimiento a la lucha normalista, mientras —señalan— el secretario Manuel Viveros realiza homenajes a maestros comunistas asesinados en Teziutlán en 1935, “pero ignora a sus herederas contemporáneas, las normalistas rurales”.

Las portavoces reiteraron que la SEP envió únicamente “representantes” y no al secretario ni al subsecretario. “Las demandas siguen igual”, afirmaron, adelantando que habrá una nueva reunión la próxima semana.

