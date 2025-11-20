Jueves, noviembre 20, 2025
NoticiasEducación

Tras 6 años de incumplimiento, SEP dice que ahora sí dotará a normalistas de Teteles de autobús

SEP anuncia compromiso de dotar normalistas de Teteles de un autobús, compromiso incumplido desde hace un sexenio
SEP anuncia compromiso de dotar normalistas de Teteles de un autobús, compromiso incumplido desde hace un sexenio
Martín Hernández Alcántara

La Secretaría de Educación Pública del estado de Puebla (SEP) anunció que adquirirá un autobús para la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, de Teteles de Ávila Castillo.

La compra del vehículo es compromiso del Poder Ejecutivo incumplido desde 2019 por los gobiernos de Luis Miguel Barbosa Huerta y Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

El transporte es una exigencia histórica para garantizar la movilidad académica de las estudiantes, quienes pertenecen a comunidades rurales y dependen totalmente de la institución para sus traslados.

El comunicado 1118/2025, emitido por la SEP informó que, tras un encuentro con el Honorable Consejo Estudiantil “Juventud Rebelde”, se acordó la compra del autobús, la solicitud al CAPCEE de validar el proyecto de una techumbre en la zona deportiva, y la reorientación de recursos para la capacitación del personal docente.

“El Gobierno del Estado… refrenda su compromiso de atender y respaldar a la comunidad educativa”, indicó la dependencia encabezada por Manuel Viveros Narciso, titular de la SEP Puebla. 

La reunión tuvo lugar la tarde-noche de ayer.

Sin embargo, las normalistas dijeron a La Jornada de Oriente que el secretario no estuvo presente en la reunión, lo que alienta su desconfianza hacia las promesas institucionales.

A través de sus voceras, las estudiantes señalaron que, aunque reconocen el anuncio del autobús, no existen certezas de que la compra se concrete ni de que el vehículo sea utilizado exclusivamente para actividades académicas. 

Las jóvenes manifestaron su temor por el uso político y administrativo del autobús prometido.

“Nos preocupan las licitaciones para que se firme el contrato del autobús y que realmente sea para las alumnas y no para otros fines”, expresaron.

En su posicionamiento, las normalistas enumeraron otros asuntos estancados desde agosto, cuando la SEP rompió unilateralmente el diálogo: La presencia de matrícula externa en segundo año, derivada de la Recomendación 13/2025 de la CDH Puebla. Las estudiantes exigen que esas personas sean trasladadas a otro plantel, pues violan el reglamento del normalismo rural.

Asimismo, la promoción de la deserción en primer año, atribuida a personal ajeno enviado por la Dirección de Formación Docente.

Señalaron que tampoco hay avance en la destitución del equipo directivo, encabezado por Brenda Inés Nájera Torres, a quien acusan de hostigamiento, intimidación y violaciones al modelo educativo.

Acusaron falta de reconocimiento a la lucha normalista, mientras —señalan— el secretario Manuel Viveros realiza homenajes a maestros comunistas asesinados en Teziutlán en 1935, “pero ignora a sus herederas contemporáneas, las normalistas rurales”.

Las portavoces reiteraron que la SEP envió únicamente “representantes” y no al secretario ni al subsecretario. “Las demandas siguen igual”, afirmaron, adelantando que habrá una nueva reunión la próxima semana.

Leer más: Tras meses de tensión, pacta gobierno de Puebla serie de acuerdos con normalistas de Teteles

Temas

Más noticias

Nacional

“Caían en pobreza 60 mil mexicanos cada mes” en los sexenios panistas

La Jornada -
México. Con los programas sociales “se acabó la política de élites, donde los recursos eran para las minorías”, y se revirtió el “modelo fallido...
Internacional

Lluvias torrenciales en Vietnam han dejado 41 muertos y nueve desaparecidos

La Jornada -
Hanói. Las crecidas y los deslizamientos de tierra provocados por varias semanas de lluvias excepcionalmente intensas en Vietnam provocaron al menos 41 muertos, informaron...

Últimas

Últimas

Relacionadas

SEP admite asignación de plazas irregulares y lanza convocatoria abierta para resolver el conflicto

Yadira Llaven Anzures -
El secretario de Educación Pública (SEP) de Puebla, Manuel Viveros Narciso, reconoció la existencia de irregularidades en la asignación de plazas para el magisterio...

Asegura SEP que paro en el Tecnológico de Ajalpan terminará el próximo martes

Martín Hernández Alcántara -
El secretario de Educación Pública estatal, Manuel Viveros Narciso, informó este jueves que las actividades académicas en el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra...

SEP afirma que en el Instituto Tecnológico de Tlatlauquitepec está a punto de terminar el paro

Martín Hernández Alcántara -
Al cumplirse casi un mes de la suspensión se actividades presenciales en el Instituto Tecnológico de Tlatlauquitepec y dos semanas en el de Ajalpan,...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025