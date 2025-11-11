Martes, noviembre 11, 2025
SEP afirma que en el Instituto Tecnológico de Tlatlauquitepec está a punto de terminar el paro

Recuerda el titular que en Texmelucan ya se reanudaron clases y que en Tehuacán se apoya a la Federación

Instalaciones del Tecnológico de Tlatlauquitepec
Martín Hernández Alcántara

Al cumplirse casi un mes de la suspensión se actividades presenciales en el Instituto Tecnológico de Tlatlauquitepec y dos semanas en el de Ajalpan, el secretario de Educación en Puebla, Manuel Viveros Narciso, afirmó que en el segundo plantel hoy se realizan actividades de limpieza para volver a las aulas y agregó que en el primero las pláticas con estudiantes van bien encaminadas a volver a la normalidad académica.

En una entrevista, el funcionario recordó que en el Tecnológico de San Martín Texmelucan las clases en salones se recuperaron desde la semana pasada y agregó que aunque el Tecnológico de Tehuacán es de jurisdicción federal, la dependencia a su cargo acompaña el diálogo con los alumnos.

Después de la entrevista, fuentes autorizadas de la SEP aseguraron a La Jornada de Oriente que el pasado fin de semana los grupos sabatinos del Tecnológico de Tlatlauquitepec retornaron al plantel.

“En el caso de Tlatlauqui, este fin de semana estuvieron mis compañeros de la Subsecretaria de Educación Superior y ya también dialogaron. El día de hoy están haciendo la limpieza correspondiente de las instalaciones, el día de mañana van a estar trabajando con un plan de regularización para las clases que se tiene que dar con los alumnos para que no pierdan absolutamente nada, sino que tengan la oportunidad de seguir estudiando como debe de ser”, explicó el titular.

Luego, añadió: “En el caso de Ajalpan se mantienen las mesas de diálogo, esperamos pronto se restablezca la actividad presencial de las y los alumnos. Este miércoles mis compañeros acordaron estar trabajando con los alumnos y con los maestros para buscar alternativas de solución, es lo que tenemos hasta este momento con relación a los tecnológicos”.

“Bueno, desde que iniciaron las manifestaciones de los estudiantes, siempre hemos mencionado que nosotros estamos atentos y respetuosos obviamente de lo que ellos están planteando, derivado de ello es necesario escucharlos”, aseguró el funcionario.

“Nosotros hemos estado atentos con los compañeros de la Federación, hemos mandado, digamos, la información correspondiente, lo han estado llevando a cabo, quienes tienen obviamente la responsabilidad de llevarlo Y bueno, pues el caso de San Martín Texmelucan ya se reabrieron las, digamos, instalaron ya los jóvenes para atenderlos de manera presencial, afortunadamente aceptaron una comisión para que se le dé seguimiento los planteamientos, ya las clases están tratando de presenciar”, recordó el titular de la SEP.

