Sentencias contra hermanos Tiro Moranchel no garantizan que permanezcan en la cárcel: representante de defraudados

La reciente confirmación de sentencia de nueve años contra Leonardo Tiro Moranchel, propietario de Sitma, no garantiza que él continué en prisión, sostuvo José Luis Pérez Bello, representante de afectados del grupo Zona Dorada.

Explicó que aunque tanto él como su hermano Edmundo Tiro, dueño de Invergroup, tengan varias sentencias los años no se acumulan.

““El fiscal (Gilberto Higuera Bernal) dice que con tantos años no van a salir de la cárcel, no es cierto porque no son acumulativos…. se tomaría en cuenta la sentencia que tengan más años… la más alta impuesta hasta ahora es de 35 años 6 meses y (Leonardo) lleva 13 años en la cárcel”.