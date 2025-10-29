Sentencia por caso Accendo no le pega a Morena; cada quién es responsable de sus acciones: Villegas

La sentencia judicial por el desvió de 600 millones de pesos del erario invertidos en el Banco Accendo no le pega a Morena ni a sus gobiernos, ya que cada persona es responsable de sus actos, afirmó Andrés Villegas Mendoza, exsubsecretario de Gobernación.

Explicó que fue precisamente una administración emanada de Morena, encabezada por el exgobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, la que hizo público el caso, descartando que exista impunidad en la resolución.

Según Villegas Mendoza, “la sanción la determinó la justicia local y aquí no hay impunidad. Si la exsecretaria María Teresa Castro Corro cometió una falta, debe responder y asumir las consecuencias. Siempre se debe actuar conforme a la ley cuando existan agravios”.

Por separado, Fedrha Suriano Corrales, diputada local de Movimiento Ciudadano, resaltó que las investigaciones deben ir más allá de la exsecretaria de Finanzas, Castro Corro, señalando que también se debe indagar la actuación de quienes la supervisaron, como el extitular de la Función Pública. Apuntó que “ella no se mandaba sola; tenía superiores y colaboradores. Se requiere conocer quién dio las órdenes y quién tuvo participación; hay delitos que se prolongan en el tiempo y, conforme las personas asumen el cargo, pueden continuar con las prácticas irregulares.”

Cabe recordar que el 30 de septiembre, la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del estado declaró a Castro Corro “plenamente responsable” del desvío y abuso de funciones, tras la polémica inversión de más de 604 millones de pesos del erario en Accendo, banco que posteriormente se declaró en quiebra.

La sentencia también impone una multa por 362 millones 997 mil 678 pesos con 99 centavos, equivalentes al 60 por ciento del daño al erario, así como la inhabilitación por 20 años para desempeñar cualquier cargo público, ya que el quebranto excede doscientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

