Pasará más de 51 años en prisión culpable de desaparición de Karina Jazmín Alducin Rodríguez

Tehuacán. 51 años, seis meses y 22 días de prisión es la sentencia que se dictó este martes Óscar, por la desaparición de Karina Jazmín Alducín Rodríguez, quien lleva más de nueve años sin ser localizada. Para la mamá de la víctima este es un acto de justicia que abre una puerta de esperanza para todos los familiares de desaparecidos, pero su calvario no termina porque aún sigue luchando por encontrar a su hija.

El Colectivo Voz de los Desaparecidos de Puebla destacó que, si bien celebran la sentencia por el sentido humano y el resignificado que se da a la víctima, eso de ningún modo se entiende como sinónimo de reparación del daño porque no hay manera de reparar todo el dolor que se ha causado a la joven desaparecida y a sus familiares.

Han sido más de nueve largos años de búsqueda, de vivir desplazada, de luchar por justicia y de enfrentar actos de corrupción y obstáculos diversos, pero finalmente este martes la madre de Karina escuchó al juez dar la sentencia contra el hombre que la noche del 21 de agosto del 2016 salió con la joven de un bar.

La madre recordó que fue una lucha constante porque todo lo hizo ella misma, desde interponer la denuncia, buscar las pruebas que en su momento fueron desaparecidas por un juez, hasta llegar a este día. Sin ser abogada llevó sola su representación, tocó puertas, hizo oír su voz y demostró la culpabilidad del hombre que se llevó a su hija.

La carpeta de investigación no se cierra con la sentencia, todavía hay camino por recorrer porque a la fecha no se sabe el paradero de Karina; “mi siguiente paso es encontrar a mi hija, la tengo que seguir buscando” expuso su mamá al tiempo de resaltar que esta sentencia abre la esperanza de justicia para todas las víctimas y sus familias.

Pidió a quienes tienen familiares desaparecidos a no rendirse, a seguir insistiendo por amor a sus seres queridos, porque aun cuando ha sido larga la espera la justicia llega cuando se mantiene la lucha.

Por su parte el Colectivo Voz de los Desaparecidos celebró la sentencia contra Óscar expresando que abrazan la decisión del juez porque no se trata solo de una cifra de años en prisión o una cantidad económica, sino que representa la resignificación al nombre de Karina, a quien se le reconoció como lo que es una víctima, “una persona que tiene derechos, que tiene derecho a ser buscada para regresar con su familia”.

Calificaron la decisión del juez como un acto con sentido humano, algo que se necesita en México para todas las víctimas de delitos y de manera especial todas las víctimas de desaparición.