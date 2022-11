Sentencia Barbosa a empresarios que seguirán las clausuras si no se firma convenio para sanear el Atoyac

El gobernador Miguel Barbosa Huerta sentenció a empresarios de la Cámara de la Industria Textil de Puebla y Tlaxcala que, si la otra semana no se firma un acuerdo para comprometerse en sanear el río Atoyac, ya no los buscará el gobierno del estado y se procederá a la clausura de fábricas que incumplen con las normas y el tratamiento de aguas, antes de verterlas al afluente.

Esto en respuesta a las declaraciones de Jorge Moreno Rojas, presidente de la Cámara de la Industria Textil (Citex), quien afirmó que las empresas del sector se están autorregulando para dejar de contaminar el Atoyac, sin necesidad de tener que firmar un acuerdo con el gobierno estatal.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal reviró “la acción de la autorregulación la veo extraordinaria, pero vamos a seguir clausurando”.

“Que quede clarito, no porque dicen me estoy autorregulando, es como tomar anticonceptivos o preservativos para no embarazarme”, comparó.

Barbosa Huerta dijo que si la otra semana no se firma “ya no vamos a buscar más a la Cámara de la Industria Textil, no crean que vamos a ir al recorrido de cada uno de los empresarios para convencerlos”.

Afirmó que por parte de la Secretaría de Economía y Medio Ambiente se ha tenido diálogo permanente con los empresarios.

Confió que la Cámara de la Industria Textil tenga voluntad para que se firme la otra semana en convenio de saneamiento del río Atoyac.

De lo demás, añadió, “ya saben cómo es Jorgito, siempre pasándose de listo”, en alusión al líder empresario.

En los últimos días, el titular del Ejecutivo estatal señaló que no cree en los resultados de las reuniones que ha sostenido Economía y Medio Ambiente, con el objetivo de que los empresarios textileros se regularicen y tengan plantas tratadoras de aguas en sus fábricas.

Sostuvo que los dueños de las empresas pretextan pedir una ampliación del plazo para cumplir con la norma; sin embargo, acusó que en tanto siguen tirando sus aguas negras al río Atoyac.

Por lo tanto, dijo que seguirá clausurando empresas contaminantes con la ayuda de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).