Sentencia a Salinas es justicia; si evade el pago, habrá medidas legales: Sheinbaum

México. “Es justicia” que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firmes las sentencias de los tribunales colegiados contra Grupo Salinas, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y advirtió que si Ricardo Salinas Pliego no paga, “hay procedimiento para garantizar” que lo haga porque es la ley.

“Es un procedimiento largo, no es un procedimiento de tres, cuatro días semanas, lleva tiempo si es que decide no pagar. Pero es justicia, así de sencillo”. “En este caso que resuelve la Corte ayer, sencillamente lo que hizo fue ratificar lo que ya habían dicho otras instancias, así de sencillo. Tiene que ver con el cumplimiento de la ley y con un poder judicial imparcial”, sostuvo.

Afirmó que “no es extraño” que los ministros resolvieran de la de la manera en que lo hicieron, pero se debe revisar cuánto debe pagar el empresario.

Recordó que “el Código Fiscal establece una serie de beneficios, de acuerdo con las multas que vaya pagando. Si no paga, se van a incrementando”.

Manifestó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene que hacer el cálculo y lo tiene que mostrar, todo dentro del marco de la ley. Aquí no hay ningún autoritarismo, ni nada, subrayó.

La mandataria cuestionó que ante la resolución de la Corte “el argumento es que hay un autoritarismo, que hay una acción política, que hay una consigna a la Corte”, cuando la Corte desechó siete recursos del grupo empresarial, quedan firmes las sentencias y deja válida la decisión del Servicio de Administración Tributaria, después de que “pasaron un proceso, otro proceso, otro proceso, otro proceso”.

La mandataria resaltó que fueron varios procesos, “en algunos casos 15 años de litigios que llegaron en su momento a la Corte, antes de que se eligiera a los ministros. Y la (antigua) Corte los dejó congelados. No es ni siquiera que hubiera decidido en contra o favor, sino que los deja congelados. No resuelven, no resuelven, no resuelven, los dejan dentro de un cajón y finalmente el aporte hoy lo que dice es desechamos los recursos que presenta este grupo empresarial”.

Indicó que la Secretaría de Hacienda explicará los procedimientos en que están fijados todos los procedimientos posteriores.

“Primero notifica; si paga, ahí se resuelve el asunto. Si no paga, entonces tienen que venir una serie de procedimientos que son parte de un proceso jurídico que tiene que cumplirse”.

Consulta: Salinas debe pagar