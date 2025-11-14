Viernes, noviembre 14, 2025
NoticiasNacional

Sentencia a Salinas es justicia; si evade el pago, habrá medidas legales: Sheinbaum

“Es un procedimiento largo, no es un procedimiento de tres, cuatro días semanas, lleva tiempo si es que decide no pagar. Pero es justicia, así de sencillo”: Claudia Sheinbaum Pardo.
La Jornada

México. “Es justicia” que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firmes las sentencias de los tribunales colegiados contra Grupo Salinas, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y advirtió que si Ricardo Salinas Pliego no paga, “hay procedimiento para garantizar” que  lo haga porque es la  ley. 

“Es un procedimiento largo, no es un procedimiento de tres, cuatro días semanas, lleva tiempo si es que decide no pagar. Pero es justicia, así de sencillo”. “En este caso que resuelve la Corte ayer, sencillamente lo que hizo fue ratificar lo que ya habían dicho otras instancias, así de sencillo. Tiene que ver con el cumplimiento de la ley y con un poder judicial imparcial”, sostuvo.

Afirmó que “no es extraño” que los ministros resolvieran de la de la manera en que lo hicieron, pero se debe revisar cuánto debe pagar el empresario. 

Recordó que “el Código Fiscal establece una serie de beneficios, de acuerdo con las multas que vaya pagando. Si  no paga, se van a incrementando”.

Manifestó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene que hacer el cálculo y lo tiene que mostrar, todo dentro del marco de la ley. Aquí  no hay ningún autoritarismo, ni nada, subrayó. 

La mandataria cuestionó que ante la resolución de la Corte “el argumento es que hay un autoritarismo,  que hay una acción política,  que hay una consigna a la Corte”, cuando la Corte desechó siete recursos del grupo empresarial, quedan firmes las sentencias y deja válida la decisión del Servicio de Administración  Tributaria,  después de que “pasaron  un proceso, otro proceso, otro proceso, otro proceso”.

La mandataria resaltó que fueron varios procesos, “en algunos casos 15 años de litigios que llegaron en su momento a la Corte,  antes de que se eligiera a los ministros. Y la (antigua) Corte los dejó congelados. No es ni siquiera que hubiera decidido en contra o favor, sino que los deja congelados. No resuelven, no resuelven, no resuelven, los dejan dentro de un cajón y finalmente el aporte hoy lo que dice es desechamos los recursos que presenta este grupo empresarial”.

Indicó que la Secretaría de Hacienda explicará los procedimientos en que están fijados todos los procedimientos posteriores. 

“Primero  notifica; si paga, ahí se resuelve el asunto. Si no  paga, entonces tienen que venir una serie de procedimientos que son parte  de un proceso jurídico que tiene que cumplirse”.

Consulta: Salinas debe pagar

Temas

Más noticias

Internacional

Gobierno de Trump investigará a Bill Clinton por presuntos vínculos con Epstein

La Jornada -
Washington. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este viernes una investigación urgente de los vínculos del delincuente sexual Jeffrey Epstein con...
Internacional

Venezuela insta a Trump a evitar una “guerra interminable” como en Afganistán

La Jornada -
Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó a su homólogo estadunidense Donald Trump a no llevar a Estados Unidos a una “guerra interminable”...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Salinas debe pagar

La Jornada -
En apenas una hora con 38 minutos, sin debate y con posturas exclusivamente técnicas “para no politizar” los fallos, la Suprema Corte de Justicia...

Corte doblega a Salinas Pliego, deberá pagar deudas al SAT por más de 48 mil mdp

La Jornada -
Iván Evair Saldaña México. En apenas una hora con 38 minutos, sin debate y con posturas exclusivamente técnicas, la Suprema Corte de Justicia de la...

Tv Azteca busca dilatar por más de un año su proceso en Nueva York

La Jornada -
Estados Unidos. Tv Azteca y 39 filiales de Grupo Salinas demandadas en Estados Unidos buscan extender por más de año el procedimiento de descubrimiento...

Más noticias

Gobierno de Trump investigará a Bill Clinton por presuntos vínculos con Epstein

La Jornada -
Washington. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este viernes una investigación urgente de los vínculos del delincuente sexual Jeffrey Epstein con...

Venezuela insta a Trump a evitar una “guerra interminable” como en Afganistán

La Jornada -
Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó a su homólogo estadunidense Donald Trump a no llevar a Estados Unidos a una “guerra interminable”...

Mujer japonesa se “casa” con una identidad de IA que creó en ChatGPT

La Jornada -
Tokyo. Una mujer japonesa “se casó” con una personalidad de IA que creó en el chatbot ChatGPT. Identificada sólo como la “señora Kano”, de 32...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025