Sener rechaza que exista racionamiento de gas LP en Puebla y región centro

El suministro de gas LP en Puebla, así como en otros estados de la región centro, está completamente asegurado, indicó la Secretaría de Energía (Sener) y Petróleos Mexicanos (Pemex). Ambas autoridades negaron cualquier riesgo de racionamiento o desabasto programado en estas entidades, desmintiendo la información difundida por la presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP (Amexgas), Rocío Robles Serrano.

En un comunicado, Sener, Pemex y empresas distribuidoras como Grupo Uribe, SoniGas, Combugas, Gas Express Nieto, Gas y Servicio, Gas Metropolitano, Hidrogas y Regio Gas afirmaron que existe un “estrecho diálogo permanente, con el objetivo de garantizar el abasto en beneficio de las familias mexicanas”.

La producción nacional y las importaciones de gas LP operan con normalidad, abasteciendo la región centro —que abarca Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Querétaro— mediante rutas automatizadas y ductos de Pemex desde puntos de importación y terminales.

“El abasto en todos los estados, así como en toda la República Mexicana, está garantizado y se cuenta con los inventarios para enfrentar la demanda de manera estable”, enfatizan las autoridades y las empresas firmantes.

Las partes reiteraron que no hay motivo de preocupación, por lo que hacen un llamado a la calma y a no realizar compras de pánico.

La Sener subrayó que carecen de fundamento las versiones sobre racionamiento, ya que el abasto de gas LP está cubierto al 100 por ciento.