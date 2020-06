La SEMARNAT y la Cuarta Transformación

El pasado 5 de junio, un conjunto de personajes que desde los años noventa del siglo pasado fungieron como titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Instituto Nacional de Ecología (INE hoy INECC), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), dieron a conocer una carta enviada al Presidente y a la Opinión Pública para que la sociedad nacional e internacional se entere del “gran desastre que existe y los riesgos que se están generando a raíz de las decisiones que este gobierno está tomando o dejando de tomar en materia ambiental”, las cuales, según su parecer, son regresivas hasta por 40 años. El grupo de signatarios de dicho documento es diverso, pues figuran desde quienes son expertos conocedores de la problemática y la agenda ambiental del país, hasta quienes encabezaron esas instituciones por influyentísimos políticos y lo que es más grave, sin tener mucha idea de la materia. En lo que todos coinciden, es en haber sido funcionarios de alto nivel en los tiempos en que se endurecieron las políticas neoliberales y se consolidó el régimen corrupto, además de que varios de estos personajes han sido cómplices de la devastación ambiental que se ha extendido y profundizado en el país en los últimos treinta años.

Frente a estas críticas sin fundamento, me parece de suma importancia señalar que desde que inició la actual administración y sobre todo a partir de que el Dr. Víctor Manuel Toledo Manzur, un destacado científico de la UNAM, asumió la titularidad de la SEMARNAT, esta institución ha venido experimentando una importante transformación que empieza a rendir frutos. Sobre todo, en lo que respecta a las ya añejas demandas de los movimientos ecologistas y ambientalistas, los pueblos y comunidades indígenas, las organizaciones campesinas, las cooperativas de productores agropecuarios, entre otros actores que durante décadas fueron testigos de la complicidad de esta Secretaría con el capital y con los intereses de la oligarquía.

Otro de los frentes de batalla que se han abierto contra la SEMARNAT en días pasados, es el impulsado por el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que representa a los grandes empresarios del ramo agroalimentario. Esta organización ha lanzado un feroz ataque contra la decisión oficial de iniciar un proceso de sustitución gradual del glifosato, un herbicida utilizado principalmente en la agroindustria. Bosco de la Vega, vocero del CNA, ha señalado que esta decisión equivale a darle un “balazo en el pie” a la productividad y competitividad de la producción agrícola a gran escala. Lo que no dijo es que, bajo el criterio del principio precautorio, países como Australia, Inglaterra, Malasia, Alemania, Malta, Eslovenia, Suiza, Colombia, Austria, Malawi, Vietnam, Sri Lanka y Francia ya han tomado la decisión de prohibirlo de tajo o de abandonarlo gradualmente por el riesgo que representa.

Quienes hemos participado desde hace décadas en el movimiento ambientalista y además realizamos investigaciones científicas sobre antropología ambiental, hemos insistido precisamente en la aplicación del principio precautorio, establecido en la normatividad internacional, ante la importación y aplicación de herbicidas como el glifosato, pero también ante la entrada de cultivos transgénicos. Por primera vez la SEMARNAT ha asumido este principio, haciendo justicia a muchas demandas de los movimientos sociales. Este criterio o principio precautorio está contemplado para aplicarse allí donde no existe certeza científica absoluta sobre la ausencia de riesgos para el medio ambiente o para la salud humana a causa de un cultivo modificado genéticamente o por la aplicación de algún agrotóxico. Es decir, ante la duda sobre su inocuidad o su toxicidad, el principio precautorio establece no adoptar ese riesgo contenido en ese cultivo o paquete tecnológico sobre el cual no se cuenta con información concluyente. Esto debido a que, aunque pudiera incrementar altamente su productividad, se opta por colocar como criterio fundamental, la preservación de la vida y la salud socioambiental.

Es de suma importancia que la sociedad se entere que la eliminación gradual del glifosato no es una ocurrencia de la SEMARNAT. Está basada en la clasificación que hiciera la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estableció desde 2015 que este herbicida es un probable carcinógeno para los seres humanos. Pero no solo eso: diversos estudios científicos han documentado que el glifosato impacta fuertemente a la biota y la microbiota del suelo, al agua e incluso a los polinizadores. Diversos estudios toxicológicos han identificado a este herbicida en diversos cuerpos de agua (lagunas costeras, ríos, lagos, lagunas), en el agua potable, pero también en la orina y hasta en alimentos como botanas, cereales, tortillas de maíz o de trigo. Este veneno fue producido originalmente por la empresa Monsanto, ahora perteneciente a la farmacéutica Bayer. Aunque los defensores del herbicida y de la empresa que lo produce sostengan que las investigaciones no son concluyentes, las decisiones que está tomando la SEMARNAT en este tema están fundamentadas en más de mil estudios científicos que demuestran los daños del herbicida a la salud humana y al ambiente. Estas investigaciones están contenidas en un repositorio publicado en la página de la CIBIOGEM, que reúne una selección de 151 estudios publicados en revistas científicas, así como en la quinta edición de la “Antología toxicológica del glifosato”, que incluye 1,108 investigaciones científicas sobre sus efectos en el ambiente y la salud humana.

De hecho, desde noviembre de 2019, la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) de la SEMARNAT aplicó el principio precautorio para negar a un particular la autorización para importar mil toneladas de glifosato. Esta decisión estuvo fundamentada en la Recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que pedía que la SEMARNAT restringiera el uso de plaguicidas de alta peligrosidad, lo que se cumple en el caso del glifosato, que representa un riesgo ambiental alto, al existir una presunción fundada respecto de que su uso puede generar daños medioambientales y a la salud irreversibles.

Por otro lado, el Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC) ha celebrado la iniciativa de la SEMARNAT de reducir de forma gradual y eventualmente prohibir el glifosato con el objetivo de apostarle, en contrapartida, a un modelo de producción basado en la agroecología. Sin duda alguna, esto representa un gran avance para que el sistema agroalimentario mexicano sea más seguro, sano y respetuoso en términos ambientales. De esta manera, se asume por primera vez como política de Estado el impulso decidido a la agroecología, que también puede alcanzar altos estándares de productividad, produciendo al mismo tiempo “alimentos diversos, nutritivos y culturalmente adecuados”.

En el campo de la minería, que tantas catástrofes ha dejado en los últimos años en todo el territorio nacional, la nueva SEMARNAT está abriendo brecha en la construcción de la justicia ambiental. Un ejemplo es el caso de la minera Cuzcatlán, en Oaxaca. Esta empresa, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, solicitó la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la ampliación de sus instalaciones de explotación de oro y plata en el Valle de Ocotlán, en 81 obras irregulares y por diez años más. En diciembre de 2019, la SEMARNAT rechazó la MIA debido a que ampliación de la zona de explotación podría ocasionar impactos acumulativos, sinérgicos y residuales al ambiente, originando la destrucción, aislamiento y fragmentación de los ecosistemas. También se negó la autorización por no ajustarse a la normatividad ambiental que especifica que se requerirá una MIA en su modalidad Regional cuando se trate de proyectos que involucran un conjunto de obras o actividades que pretendan realizarse en una región ecológica determinada. Esta acción fue impulsada por el “Frente NO a la Minería, por un Futuro de Todas y Todos” y el dictamen negativo de la SEMARNAT fue celebrado por los pobladores de las comunidades de Valles Centrales como San José del Progreso, San Pablo Güilá, San Nicolás Yaxe, San Matías Chilazoa, Santa Ana Zegache, El Vergel y Magdalena Ocotlán, donde en octubre de 2018 hubo dos derrames de la presa de jales que contaminaron el río El Coyote.

También en el norte la SEMARNAT ha detenido este tipo de proyectos ecocidas. En Baja California Sur, la Unidad Minera San Antonio, perteneciente a la Compañía Minera Pitalla S.A. de C.V., subsidiaria a su vez de la empresa canadiense Argonaut Gold, solicitó un cambio de uso de suelo para explotar poco más de 11 mil hectáreas, lo que implicaba de inicio la eliminación de casi 600 hectáreas de vegetación nativa. En octubre de 2019, la SEMARNAT negó este permiso. Este proyecto pretendía extraer hasta 11 mil toneladas de oro con el método de tajo abierto en el municipio de La Paz. La negativa tuvo como argumento central que este proyecto minero incumplía con el ordenamiento territorial del Plan de Ecología Urbana, que establece para esa zona una política de conservación con usos de área natural sin aprovechamiento turístico, actividades pecuarias, vivienda campestre rural y sin aprovechamiento industrial, además de que no garantizaba el balance hídrico de la zona. Por otro lado, el pasado 4 de mayo, la SEMARNAT, a través de PROFEPA y CONAGUA, clausuró una mina de plomo y zinc en Durango. Ello debido a un derrame de 6 millones de litros de jales con metales pesados que llegaron hasta el arroyo San Bernabé, en el poblado de Canelas, ubicado 5 kilómetros aguas abajo.

Otro caso notable es el de Minera Gorrión, perteneciente a Almadens Minerals, cuyo objetivo es explotar a cielo abierto yacimientos de oro y plata en Ixtacamaxtitlán, municipio perteneciente a la Sierra Norte de Puebla. Esta empresa llegó al extremo de señalar que en la zona no había comunidades indígenas, por lo que la población no tenía derecho a ser consultada. Las comunidades de esta región, organizadas en la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, han luchado durante años contra este proyecto extractivista. Esta organización entregó un documento al titular de la SEMARNAT, con tres mil 500 firmas en rechazo al proyecto, contenidas en más de 40 actas de asamblea de comunidades de Ixtacamaxtitlán, así como en el acta de la “30 Asamblea de los pueblos maseual, tutunaku y mestizo por la defensa del territorio”, firmada por representantes de 27 municipios de la Sierra Norte de Puebla y la cuenca del río Apulco. Ante una nueva MIA presentada por la empresa, la SEMARNAT decidió en noviembre de 2019 suspender dicho proyecto hasta que se resuelva un amparo interpuesto desde 2015, debido a que no se realizó una consulta indígena previa, libre e informada, tal como lo señala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En enero de este año, la SEMARNAT también negó a San Antón de las Minas S.A. de C.V., de la empresa canadiense Argonaut Gold, las autorizaciones de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales para explotar una mina de oro, plata y cobre a cielo abierto en el Cerro del Gallo, en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Dado que el proyecto implicaba deforestar cerca de 200 hectáreas, los pobladores se opusieron a la eliminación de flora y fauna por el uso de explosivos para fragmentar rocas y a la utilización de cianuro en el proceso de lixiviación de los minerales. También porque se ponían en riesgo los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, además de la agricultura y la ganadería. La organización “Acción Colectiva Socioambiental” asumió este resolutivo oficial como un logro importante en su lucha.

En las últimas semanas se ha dado un fuerte debate en torno a las llamadas “energías limpias” producidas con el viento, la luz solar o el oleaje marino. Más allá de si contribuyen a la conservación del medio ambiente o si hacen justo lo contrario, las comunidades que han cedido sus terrenos a las empresas que producen este tipo de energías están siendo defraudadas debido a que el pago que reciben por el arrendamiento de sus tierras es apenas simbólico, además de la afectación a la flora y fauna. Esto está pasando en el sureste, pero también en el norte del país. Es por ello que, a fines de 2019, la SEMARNAT negó la autorización de la MIA para la creación del Parque Fotovoltaico Oxcum-Umán de 150 MW, así como dos líneas de transmisión, en el estado de Yucatán. Este proyecto consistía en la instalación y operación de una planta de generación de energía eléctrica por medio de un arreglo de 499,200 paneles fotovoltaicos. La MIA fue rechazada por la SEMARNAT debido a que no señalaba medidas de prevención, mitigación o compensación ambiental, además de que, de haberse aprobado, la afectación sobre la vegetación sería de más de 40 hectáreas de selva baja y media caducifolia.

Un caso que generó una fuerte polémica a nivel nacional e internacional tiene que ver con la intervención de la SEMARNAT en Mexicali para garantizar el derecho humano al agua. En esta ciudad se pretendía instalar la cervecera trasnacional Constellation Brands. La ciudadanía se oponía a esta planta debido a que los quince millones de metros cúbicos de agua que la cervecera requería anualmente para su operación, ponía en riesgo el suministro para uso doméstico y agrícola de presentes y futuras generaciones. Para dirimir el conflicto entre cervecera y ciudadanía, la SEMARNAT llevó a cabo una consulta pública en marzo de este año, tal y como lo habían solicitado las organizaciones sociales de Mexicali desde 2018. El 76 % votó en contra de la planta, por lo que SEMARNAT, a través de CONAGUA negó el permiso para la operación de la trasnacional.

En los ecosistemas marinos y costeros la SEMARNAT también está enderezando las cosas. En 2016, la playa La Lancha, en Punta Mita, Bahía de Banderas, Nayarit, había sido privatizada, como muchas tantas de México. En noviembre de 2019, la SEMARNAT, a través de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), revocó la concesión a la empresa “Cantiles de Mita” por irregularidades en la obtención del permiso y por cerrar el acceso al público. De hecho, la reja que impedía el acceso fue retirada por las autoridades ambientales. Esta acción materializó el triunfo del movimiento de ejidatarios, comuneros y grupos ecologistas de la región que estuvieron peleando por varias vías contra la privatización de una playa que le pertenece a toda la sociedad. Y cómo olvidar que, en julio de 2019 ocurrió el lamentable derrame de ácido sulfúrico a las aguas del Golfo de California en las instalaciones de Grupo México, en el puerto de Guaymas, Sonora. Ante ese hecho, la SEMARNAT decidió clausurar la planta, pues además operaba en la ilegalidad, al no contar con la debida autorización de impacto ambiental.

Por otro lado, en el ámbito de los cultivos transgénicos, que durante más de una década han sido cuestionados por científicos y organizaciones ambientalistas, la SEMARNAT acaba de emitir a inicios de este mes, una serie de dictámenes vinculantes negativos para 19 solicitudes de siembra de algodón genéticamente modificado. La negación se debió a que no se realizó la consulta indígena que establece el Artículo 108 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, además de que la postura oficial consiste en preservar la diversidad genética de la planta original y sus parientes silvestres ante la presencia de transgenes. Es importante señalar que esta acción no cancela la producción de este tipo de algodón, pues la siembra 2020 cuenta con más de 1.5 millones de hectáreas con permisos vigentes en fase comercial, los cuales fueron otorgados en la administración anterior y continúan vigentes. Sin embargo, la decisión oficial representa un gran paso para dar la batalla legal contra este tipo de cultivos que tienen severos impactos ambientales. Es importante señalar que la mayoría de las solicitudes correspondían a estados con una importante presencia indígena, como Chihuahua, Durango y Sonora.

La SEMARNAT del pasado solía autorizar todo tipo de proyectos extractivistas aun cuando hubiera irregularidades en las MIA y cuando se trataba de regular o poner fin a la contaminación, se limitaba a suspender temporalmente a la empresa en cuestión, lo cual se resolvía con el pago de una multa. La nueva SEMARNAT aplica la ley para negar permisos a proyectos antiecológicos o clausurar empresas contaminantes. Pero no solo a eso. El cuidado de los bienes comunes naturales implica una importante labor de gestión nacional e internacional. Un ejemplo de ello es el reciente anuncio de que el Consejo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente aprobó cuatro proyectos para México por un total de 37 millones de dólares, con un promedio de implementación de 5 años. El primero es la séptima fase operativa del “Programa de Pequeñas Donaciones”, por 5 millones. Otro es el de “Fortalecimiento de las pesquerías sustentables para salvaguardar la biodiversidad marina y la seguridad alimentaria”, por 10 millones. El tercero se denomina “Integración de la biodiversidad en paisajes rurales de México”, por 10 millones y el cuarto está orientado a eliminar el uso del mercurio, con un monto de 12 millones de dólares. Según un comunicado oficial de la SEMARNAT, con estos proyectos se busca obtener impactos directos en poblaciones y localidades de las zonas con mayor vulnerabilidad ambiental y social del país.

Es cierto que muchos de los caminos por los que habrá de transitar la Cuarta Transformación en materia ambiental aún son inéditos. Sin embargo, es evidente que la SEMARNAT está abriendo brecha. No es de extrañar que existan resistencias de aquellos sectores que durante décadas se enriquecieron con los bienes comunes naturales de todos los mexicanos al amparo del poder político. Particularmente de aquellos personajes que tienen una deuda histórica con la sociedad mexicana, pues teniendo la encomienda de velar por el patrimonio natural de los mexicanos mediante sus cargos públicos, permitieron su contaminación, destrucción y privatización. No podemos renunciar al ejercicio crítico, sobre todo para buscar corregir y encauzar los errores y las desviaciones, pero también es justo reconocer las decisiones correctas, basadas en la legalidad y en la búsqueda del bienestar del pueblo mexicano que le ha apostado a transformar al país de manera pacífica, generosa y amorosa.