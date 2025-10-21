Semarnat ya dio “luz verde” para el Ecoparque Tlalli-Malinche: Armenta

El gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó este martes que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio “luz verde” para el inicio de los trabajos del proyecto del Ecoparque Tlalli-Malinche, que abarcará una extensión de 786 hectáreas.

Durante la mañanera, el mandatario estatal enfatizó que la iniciativa tiene un rigor de conservación ecológica y no busca ser un mero centro de entretenimiento, al desmentir que se trate de un “Disneyland”.

Armenta Mier subrayó que el objetivo primordial del proyecto es “conservar el área natural protegida de la Malinche” y revertir el deterioro ambiental en las zonas de montaña de la entidad.

“No queremos hacer un Disneyland en el bosque”, afirmó categóricamente el gobernador, al explicar que la visión del Ecoparque Tlalli-Malinche se centra en la restauración y el desarrollo sostenible, alineándose con las prácticas de países que poseen montañas y buscan un equilibrio entre el acceso público y la protección natural.

Explicó que el proyecto se está llevando a cabo bajo estricta observancia de las regulaciones ambientales federales.

Aseguró que se han cumplido todos los requisitos, se han realizado los ajustes necesarios y se garantizará el cumplimiento de toda la normatividad porque “nosotros queremos rescatar el bosque”.

Por otro lado, informó que el Ecoparque Tlalli-Malinche busca integrar y beneficiar a las comunidades circundantes.

“Se concilia con los habitantes, tiene que ser proyectos comunitarios donde el ejidatario, el comunero, la gente que vive ahí sean los primeros en beneficiarse,” señaló el gobernador.

La iniciativa se enmarca en la tesis de la bioética social que busca “incorporar a las comunidades aisladas al desarrollo a través de este tipo de proyectos”.

Ante lo expuesto, afirmó que el proyecto del Ecoparque Tlalli-Malinche ya cuenta con la autorización necesaria y se está trabajando en su desarrollo genético y biológico para la reforestación, marcando una prioridad en la agenda de conservación del gobierno estatal.

Incluso, dijo que es un hecho la construcción de los Ecoparques del Izta-Popo y la Malinche.

Se reforestará la Sierra Norte y Negra con plantas frutales y forestales

Por otro lado, Alejandro Armenta destacó que el rescate de las montañas, incluyendo la Sierra Norte y la Sierra Negra, no se logrará con métodos convencionales que podrían tardar “cien años”.

Por ello, dijo que se implementarán métodos tecnológicos avanzados utilizados en otros países para acelerar la restauración.

Uno de los pilares del proyecto es el uso de plantas forestales frutales para el aprovechamiento endémico, citando ejemplos como el piñón o el aguacate.

Expuso que esta estrategia permite la limpieza y la reproducción de oxígeno, así como generar una fuente de ingresos para los ejidatarios y productores locales a través de productos no maderables.

Al final, destacó que el proyecto tiene un fuerte componente de inclusividad y desarrollo comunitario.