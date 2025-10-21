Martes, octubre 21, 2025
NoticiasEstado

Semarnat ya dio “luz verde” para el Ecoparque Tlalli-Malinche: Armenta

El gobernador Alejandro Armenta Mier durante la conferencia donde anunció la autorización del Ecoparque Tlalli-Malinche
El gobernador Alejandro Armenta Mier durante la conferencia donde anunció la autorización del Ecoparque Tlalli-Malinche. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

El gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó este martes que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio “luz verde” para el inicio de los trabajos del proyecto del Ecoparque Tlalli-Malinche, que abarcará una extensión de 786 hectáreas. 

Durante la mañanera, el mandatario estatal enfatizó que la iniciativa tiene un rigor de conservación ecológica y no busca ser un mero centro de entretenimiento, al desmentir que se trate de un “Disneyland”.

Armenta Mier subrayó que el objetivo primordial del proyecto es “conservar el área natural protegida de la Malinche” y revertir el deterioro ambiental en las zonas de montaña de la entidad.

“No queremos hacer un Disneyland en el bosque”, afirmó categóricamente el gobernador, al explicar que la visión del Ecoparque Tlalli-Malinche se centra en la restauración y el desarrollo sostenible, alineándose con las prácticas de países que poseen montañas y buscan un equilibrio entre el acceso público y la protección natural.

Explicó que el proyecto se está llevando a cabo bajo estricta observancia de las regulaciones ambientales federales. 

Aseguró que se han cumplido todos los requisitos, se han realizado los ajustes necesarios y se garantizará el cumplimiento de toda la normatividad porque “nosotros queremos rescatar el bosque”.

Por otro lado, informó que el Ecoparque Tlalli-Malinche busca integrar y beneficiar a las comunidades circundantes. 

“Se concilia con los habitantes, tiene que ser proyectos comunitarios donde el ejidatario, el comunero, la gente que vive ahí sean los primeros en beneficiarse,” señaló el gobernador. 

La iniciativa se enmarca en la tesis de la bioética social que busca “incorporar a las comunidades aisladas al desarrollo a través de este tipo de proyectos”.

Ante lo expuesto, afirmó que el proyecto del Ecoparque Tlalli-Malinche ya cuenta con la autorización necesaria y se está trabajando en su desarrollo genético y biológico para la reforestación, marcando una prioridad en la agenda de conservación del gobierno estatal.

Incluso, dijo que es un hecho la construcción de los Ecoparques del Izta-Popo y la Malinche

Se reforestará la Sierra Norte y Negra con plantas frutales y forestales 

Por otro lado, Alejandro Armenta destacó que el rescate de las montañas, incluyendo la Sierra Norte y la Sierra Negra, no se logrará con métodos convencionales que podrían tardar “cien años”.

Por ello, dijo que se implementarán métodos tecnológicos avanzados utilizados en otros países para acelerar la restauración. 

Uno de los pilares del proyecto es el uso de plantas forestales frutales para el aprovechamiento endémico, citando ejemplos como el piñón o el aguacate. 

Expuso que esta estrategia permite la limpieza y la reproducción de oxígeno, así como generar una fuente de ingresos para los ejidatarios y productores locales a través de productos no maderables.

Al final, destacó que el proyecto tiene un fuerte componente de inclusividad y desarrollo comunitario.

Temas

Más noticias

Internacional

Crece a 13.7 millones la cifra de migrantes ‘sin papeles’ en EU

La Jornada -
Washington Y Nueva York., La población de migrantes indocumentados en Estados Unidos se incrementó en los recientes cinco años a aproximadamente 13.7 millones de...
Nacional

Implementa IMSS nuevo esquema de consultas en horario nocturno

La Jornada -
Ciudad de México. Para ampliar la atención en salud a su derechohabiencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en operación un nuevo...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Se va a iniciar la fase de reconstrucción a favor de los damnificados por las lluvias: Armenta

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que el estado avanzó a la tercera fase del plan de atención tras los deslaves e inundaciones provocados por las...

Acusan a presidente auxiliar de Xolotla de cobrar “peaje” para ayuda a damnificados

Martín Hernández Alcántara -
En medio de la emergencia derivada de las graves afectaciones por lluvias en Pahuatlán, habitantes del municipio denunciaron un presunto cobro indebido aplicado a...
00:01:02

García Chávez rinde protesta como secretaria de Bienestar en Puebla

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, designó a Laura Artemisa García como la nueva titular de la Secretaría de Bienestar estatal. La toma de...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025