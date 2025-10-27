Semarnat autoriza con estrictas restricciones Ecoparque Tlalli–Malinche

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó la construcción del Ecoparque Tlalli–Malinche impulsado por el gobierno de Alejandro Armenta Mier, pero impuso una serie de condiciones ambientales “innegociables” que prohíben la remoción de cobertura forestal y la apertura de nuevos caminos en la zona, clasificada como Área Natural Protegida (ANP).

Esto significa que la dependencia federal estaría únicamente autorizando la primera fase del megaproyecto, que en una segunda etapa proyectó hotel, canchas deportivas y alberca olímpica, restaurantes y auditorios, entre otras amenidades.

El resolutivo, publicado este viernes en la Gaceta Ecológica bajo el número de expediente 21PU2025U0039, dio luz verde al proyecto con una vigencia de 48 años, estableciendo un plazo de dos años y tres meses para su ejecución.

La administración estatal solicitó el cambio de uso de suelo en 2.4283 hectáreas para la obra.

En respuesta, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) emitió un dictamen técnico favorable, concluyendo que las obras son congruentes con los objetivos del ANP, pero condicionó el permiso con medidas estrictas para asegurar la mínima afectación al ecosistema.

Obras prohibidas y autorizadas

El proceso de evaluación determinó que ciertas obras propuestas por el Gobierno del Estado no son congruentes con la conservación del Área Natural Protegida.

Entre ellas, prohibió de manera absoluta la remoción de cobertura forestal y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales; además de la apertura de nuevos caminos para acceder a las diferentes áreas.

Solo se permitirá mantenimiento de las vías existentes, sin ampliación ni cubiertas impermeables.

También quedaron prohibidas la construcción de la capilla, zona de tiro con arco, área para equinos, puente colgante sobre cuerpos de agua (solo se autorizó uno que no se ubique sobre la zona de cosecha de agua).

Por otro lado, la Semarnat autorizó la construcción de infraestructura enfocada en la conservación y el ecoturismo, incluyendo un Centro de Rescate de Vida Silvestre, Hospital de Aves, Banco de Germoplasma, Salón de Educación Ambiental, destacamento de policía forestal, una tirolesa de 514 metros lineales, cuatro áreas para acampar y un puente colgante de 20 metros.

Además, pidió minimizar la remoción de cobertura herbácea o arbustiva, así como garantizar que las construcciones armonicen con el entorno (madera, roca y fibras naturales) y utilicen ecotecnias para servicios de electricidad, agua y luz natural.

La dependencia federal solicitó al gobierno poblano que el recubrimiento del suelo deberá ser con material permeable para favorecer la infiltración hídrica.

Mientras que el número de estacionamientos para bicicletas deberá establecerse con base en la capacidad de carga del sitio, así como promover la reforestación de la parte alta del polígono para incrementar los servicios ambientales.

Compromisos del gobierno estatal

Para cumplir con las normas ambientales, el gobierno de Puebla se comprometió a implementar un plan de manejo que incluye acciones de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna y flora silvestre, con especial atención a las especies bajo alguna categoría de protección o en peligro de extinción (NOM-059-SEMARNAT-2010).

El proyecto argumenta que, al ser un parque ecológico, las obras no implican un cambio irreversible del hábitat, sino que buscan la reintegración natural de la fauna a través de reforestación.

Asimismo, el calendario de obra considerará los periodos de mayor sensibilidad para anfibios y reptiles, reduciendo las actividades intensivas durante las temporadas de reproducción.

El gobernador Alejandro Armenta afirmó en la semana que el Ecoparque Tlalli-Malinche no será un atractivo al estilo “Disneyland”, sino un proyecto de desarrollo comunitario y de conservación ambiental.

Armenta, quien se autodefine como un “amante de la naturaleza” y suele encabezar campañas de donación de arbolitos, ha insistido en que su plan de construir parques en La Malinche, el Izta–Popo y el Citlaltépetl busca su rescate y preservación, así como impulsar la educación, protección y respeto por el medio ambiente.