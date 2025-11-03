Lunes, noviembre 3, 2025
Marina y Sedena intensifican búsqueda de Liam Tadeo con tecnología avanzada en Huauchinango

Marina y Defensa intensifican búsqueda de Liam Tadeo con drones, buzos y 97 elementos tras deslaves en Huauchinango
Marina y Defensa intensifican búsqueda de Liam Tadeo con drones, buzos y 97 elementos tras deslaves en Huauchinango. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

La búsqueda del menor Liam Tadeo González Lechuga, el único que permanece como no localizado a un mes de los deslaves provocados por las lluvias en Huauchinango, fue reforzada por instrucciones de la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, según informó este lunes Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública del Estado.

Durante la rueda de prensa de este lunes, en las inmediaciones al Camino al Batán, el el funcionario precisó que la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han desplegado personal especializado y medios tecnológicos para la localización del niño, desaparecido desde principios de octubre.

“La presidenta nos instruyó a Marina para que lleváramos a cabo la búsqueda del menor, después de 20 días de búsqueda, ya se privilegia el uso de la tecnología”, afirmó.

Sánchez González precisó que el operativo no cesará hasta que el cuerpo del menor sea recuperado. 

Para ello, se está utilizando un amplio y diversificado equipo. Se ha destinado un equipo de 25 elementos de Marina, personal de la Sedena y cuatro binomios caninos de búsqueda y localización terrestre.

Además, agregó que se están utilizando cinco drones de “detección morfológica” que ayudan a privilegiar la búsqueda en tierra.

Para la revisión en ríos y presas, informó que se cuenta con dos equipos de buzos, dos drones submarinos y una ecosonda, así como tres embarcaciones tipo Zodiac con motor, una lancha rápida (Lancha Pin) y kayaks.

Destacó que la búsqueda se complementa con el apoyo de la Secretaría de Infraestructura, que ha proporcionado dos retroexcavadoras y dos volteos para remover tierra y escombros.

Búsqueda sectorizada y compromiso total

El titular de la SSP expuso que la estrategia de localización se ha dividido en cuatro sectores (A, B, C y D), cada uno con una misión específica, revisando “paso por paso” con el objetivo de dar cumplimiento a la instrucción de la presidencia de la República.

Señaló que, al inicio de la contingencia, había siete personas desaparecidas; sin embargo, se logró ubicar a seis de ellas, restando únicamente Liam Tadeo. 

Las labores cuentan con la participación total de 97 elementos de Marina, además del personal de Sedena, Policía Estatal y las brigadas de respuesta inmediata.

